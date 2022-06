Stade Rennais Mercato : C'est fait, le SRFC tient son défenseur central !

Publié par Thomas le 20 juin 2022 à 16:16

Stade Rennais Mercato : Alors que Nayef Aguerd a rejoint West Ham ce lundi, le SRFC aurait déjà trouvé son successeur en défense centrale.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC n’a pas perdu de temps en défense

À l’instar de l’année précédente, le SRFC devrait se montrer ambitieux sur le marché des transferts, après sa saison XXL réalisée en championnat. Victime de son succès, l’équipe de Bruno Genesio va acter prochainement plusieurs départs de taille, ce qui pousse le board Rouge et Noir à être actif en matière de recrutement. Et justement, avec le départ officialisé du Marocain, Nayef Aguerd, à West Ham ce lundi, le Stade Rennais n’aurait pas perdu de temps pour renforcer l’axe central de sa défense.

D’après Mohamed Toubache-Ter, le club breton aurait déjà trouvé un nouveau défenseur central, qui pourrait être annoncé officiellement dans les prochains jours. L’ancien responsable presse de l’Angers SCO annonce néanmoins que l’identité de ce dernier n’aurait pas filtré. Toutefois, il y a fort à parier que Florian Maurice ait déjà bouclé un accord avec un joueur de Ligue 1, où deux top joueurs semblaient très proches du SRFC ces derniers jours.

Stade Rennais Mercato : Alexander Djiku et Wout Faes en premières recrues ?

Alors que l’identité de ce fameux défenseur central n’a pas fuité, les spéculations vont bon train pour démasquer la future recrue du Stade Rennais. Et dans ce dossier, deux grands noms ressortent avec insistance depuis l’ouverture du mercato, Wout Faes et Alexander Djiku. Objectif de la cellule de recrutement rennaise, le défenseur belge du Stade de Reims serait le plus proche des Rouge et Noir, lui qui quittera cet été le club champenois après une saison et demi. D’après Patrick Juillard, journaliste à Foot 365, le joueur de 24 ans serait l'heureux élu au poste de défenseur central et devrait rapidement rallier le Roazhon Park.

Pour ce qui est d’Alexander Djiku, le dossier serait également brûlant en Bretagne, après que ce dernier ait choisi de rallier le Stade Rennais plutôt que le FC Séville. D’après la presse ghanéenne, le défenseur central du RC Strasbourg se rapprocherait à grands pas de Rennes, qui le suivait déjà l’été dernier sous l’impulsion de Florian Maurice.