Montpellier HSC Mercato : Officiel, un ancien du SRFC rejoint le MHSC

Publié par Dylan le 21 juin 2022 à 12:54

Montpellier HSC Mercato : Le club pailladin a officialisé ce mardi l'arrivée en prêt d'un défenseur gauche bien connu de la Ligue 1 et du SRFC.

Montpellier HSC Mercato : Faitout Maouassa arrive au MHSC

Comme annoncé il y a plusieurs jours, le latéral gauche Faitout Maouassa a officiellement signé pour une saison en faveur du Montpellier HSC. Le club héraultais a annoncé la nouvelle ce mardi via un communiqué sur son compte Twitter, et peut s'estimer satisfait d'avoir signé un nouveau latéral après Théo Sainte-Luce (ex-Nîmes). Après les départs d'Ambroise Oyongo (libre) et de Mihailo Ristic (Benfica), il ne restait plus que le jeune Nicolas Cozza (23 ans) à ce poste.

Si le joueur formé dans l'Hérault s'est imposé cette saison en tant que titulaire, il fallait néanmoins recruter un ou plusieurs arrières gauches pour pallier d'éventuelles absences. L'arrivée de Faitout Maouassa est donc un soulagement pour les dirigeants pailladins, qui vont pouvoir se concentrer sur d'autres secteurs de jeu comme l'attaque ou encore le milieu de terrain, où Florent Mollet a laissé les clés pour tenter une nouvelle expérience du côté de Schalke 04. Si Maouassa peut aussi jouer en tant que milieu défensif, il devrait être logiquement utilisé en tant que défenseur gauche et ne sera donc pas là pour remplacer Mollet.

Montpellier HSC Mercato : Une expérience ratée au Club Bruges

Ancien joueur du SRFC, où il aura disputé 65 rencontres de Ligue 1, Faitout Maouassa sort d'une expérience peu enrichissante au Club Bruges. Avec 8 petits matchs joués cette saison, le piston gauche de 23 ans a vécu un exercice 2021-2022 assez morose. De retour en Ligue 1 avec le MHSC, il espère jouer un maximum et surtout retrouver le niveau qui était le sien il y a quelques années.

Il y aura d'ailleurs un objectif attrayant à aller chercher pour Faitout Maouassa. Le club héraultais n'arrive pas à jouer une Coupe d'Europe, alors qu'il a terminé 4 fois dans le top 10 sur les 5 dernières saisons en Ligue 1. Ainsi, le défenseur français pourrait apporter le petit plus à Montpellier pour enfin terminer dans le top 5 et décrocher un billet pour l'Europe. Néanmoins, il faudra sans doute recruter davantage du côté du MHSC, qui a enregistré trois recrues pour le moment (Arnaud Nordin, Théo Sainte-Luce et Faitout Maouassa).