Blessé aux adducteurs, Deiver Machado ne pourra pas rejouer avant février 2024. Joueur clé de Franck Haise, le Colombien est passé sur le billard.

RC Lens : Deiver Machado opéré avec succès

Franck Haise l'avait déjà annoncé le 6 décembre 2023. Deiver Machado doit être opéré après sa blessure contractée lors de la victoire 3-2 arrachée contre l'Olympique Lyonnais. Le piston colombien a dû être remplacé au cours de cette rencontre dès la mi-temps et était absent depuis plusieurs semaines. Sa période d'absence est officiellement prolongée puisque le joueur de 30 ans a été opéré ce jeudi avec succès, d'après un communiqué du Racing Club de Lens. Ce qui l'oblige à observer une longue période d'absence, puisque sa convalescence doit durer jusqu'en février 2024.

Deiver Machado va maintenant entamer un processus de réathlétisation une fois qu’il aura fini sa convalescence. Alors que Franck Haise est déjà contraint de se passer de son joueur depuis quelques semaines, il se retrouve encore plus dans le dur pour les prochaines semaines. Il devra aussi bientôt se passer des services d'un autre joueur essentiel, d'où la nécessité pour la direction lensoise de réagir cet hiver.

Des renforts à venir pour Franck Haise ?

Deiver Machado était déjà touché aux adducteurs après son passage en équipe nationale de la Colombie. Une blessure qu'il n'a pas pu surmonter ensuite à son retour à Lens. Opéré, il retrouvera la compétition en février 2024. Mais pour Franck Haise, il y aura un casse-tête dans les prochaines semaines. En effet, le technicien français ne dispose désormais plus que de deux options à ce poste. Massadio Haïdara est lui attendu avec les Aigles du Mali en janvier pour la CAN 2023. Faitout Maouassa est quant à lui dans le dur depuis son arrivée et n'arrive pas à enchaîner les matchs, la faute à une forme physique qui lui fait défaut. Face à ce tableau peu reluisant, la direction des Sang et Or va devoir se montrer active sur le marché hivernal.