PSG Mercato : Barça, cette énorme confidence sur Lewandowski

Publié par Ange A. le 23 juin 2022 à 09:05

PSG Mercato : Président exécutif du Bayern, Oliver Kahn vient encore de lâcher une bombe sur Robert Lewandowski, pisté par le Barça.

PSG Mercato : Discussions confirmées avec Lewandowski

À un an de l’expiration de son contrat, Robert Lewandowski a déjà tranché pour son avenir. Le buteur de 33 ans souhaite quitter le Bayern Munich cet été. Son nom est d’ailleurs associé à plusieurs écuries, dont le Paris Saint-Germain mais surtout le FC Barcelone. Mais le Bayern se montre ferme concernant son prolifique buteur. Malgré la signature de Sadio Mané, le Rekormeister n’a pas l’intention de céder sa machine à buts. Toutefois, Oliver Kahn reconnaît que le Barça est déjà passé à l’offensive dans ce dossier. L’international polonais serait également en discussions avec un autre prétendant dont l’identité n’a pas été dévoilée par le président exécutif du décuple champion d’Allemagne en titre.

Paris, l’autre prétendant en négociations pour le Polonais ?

« En ce qui concerne Robert, rien n’a changé. Il est sous contrat jusqu’en 2023 et nous attendons de lui qu’il se présente au premier jour d’entraînement. Robert étudie les propositions du Barça et d’autres. Mais il est bon de rappeler qu’il a un contrat avec le Bayern. Et ça, c’est très important. Nous ne sommes pas préoccupés par cette situation », a assuré Oliver Kahn aux médias.

Reste maintenant à savoir quel est l’autre club avec Robert Lewandowski discute. Nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos serait séduit par le profil du Polonais. Lequel sort d’une nouvelle saison prolifique avec les Bavarois. Il a inscrit 50 buts et délivré 7 passes décisives en 46 matchs. Avec le départ attendu de Mauro Icardi et possible transfert de Neymar, Paris a besoin de renfort en attaque. Mais le club francilien, de nouveau dans le viseur de l’UEFA pour le fair-play financier, ne recrutera qu’une fois après avoir réalisé quelques grosses ventes.