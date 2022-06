OM Mercato : Rencontre décisive au Brésil pour Jorge Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2022 à 19:51

OM Mercato : Actuellement en vacances au Brésil, Jorge Sampaoli s’apprête à rencontrer Pablo Longoria afin de clarifier son avenir sur le banc marseillais.

OM Mercato : Longoria file au Brésil pour rencontrer Jorge Sampaoli

L’Olympique de Marseille vit des heures très mouvementée en interne. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club phocéen souhaite profiter du mercato estival pour renforcer ses lignes. Mais l’ OM peine à boucler de nouvelles recrues. Jusqu’ici, aucun renfort n’a officiellement rejoint l’effectif marseillais en raison des difficultés financières du club. Ce manque de signature ne plait guère à l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui commence à s’impatienter. Au point où le coach argentin n’exclut plus un départ de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations du journal AS, l’entraîneur de l’ OM serait même prêt à démissionner de son poste si sa direction ne parvenait pas à bâtir une équipe digne de la Ligue des champions. Et ses craintes seraient même renforcées ces derniers jours par le manque d’investissement du propriétaire du club, Frank McCourt, sur le mercato. Si la situation ne s’améliore pas, Jorge Sampaoli pourrait donc claquer la porte avant la reprise du championnat. Conscient de cette menace, le président Pablo Longoria aurait alors effectué le voyage au Brésil afin de rencontrer son entraîneur. C’est du moins ce que révèle le journaliste François David, correspondant pour Eurosport et France Bleu.

OM Mercato : Jorge Sampaoli veut des garanties sportives

L’objectif est de ce voyage au Brésil est de ce fait très clair pour Pablo Longoria. Il tentera de rassurer son entraîneur Jorge Sampaoli sur les objectifs et les ambitions du club pour la saison à venir. Si les Marseillais veulent continuer à avancer avec lui au moins jusqu'en 2023, date de la fin de son contrat, le coach argentin devra ainsi obtenir quelques garanties sportives en vue de la saison à venir. Ce rendez-vous entre les deux hommes sera alors décisif pour l’avenir de Sampaoli. Pour l’heure, la direction de l’ OM attend toujours la décision de la DNCG avant de lancer les grandes manœuvres concernant son recrutement estival.