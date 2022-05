OM : Après Strasbourg, McCourt lâche une bombe sur le Mercato !

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2022 à 12:40

OM : Fou de joie après la victoire de l’Olympique de Marseille face au RC Strasbourg, Frank McCourt a fait une annonce fracassante sur le mercato estival.

OM Mercato : McCourt promet « une équipe pour la Ligue des champions »

Au terme d’un incroyable scénario et d’une démonstration de force face au Racing Club de Strasbourg (4-0), l’Olympique de Marseille a validé sa 2e de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, se qualifiant ainsi directement pour la prochaine Ligue des Champions. Présent dans un Vélodrome plein à craquer, Frank McCourt s'est réjoui de cette qualification et a promis poursuivre avec « l'OM Champions Project » afin que le club phocéen retrouve les sommets. Pour le prochain mercato estival qui s’annonce, le milliardaire américain entend donner les moyens à Pablo Longoria pour construire un effectif taillé pour la plus prestigieuse des compétitions européennes au niveau des clubs.

« Je n’ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d’émotion. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d’une nouvelle page cette saison et ce qu’il a fait mérite le respect », s’est d’abord réjoui le propriétaire de l’OM avant d’annoncer la couleur pour le recrutement à venir.

« Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c’est très important. Maintenant, nous allons continuer à bâtir une équipe pour la Ligue des champions », a ajouté Frank McCourt. Une véritable claque à Thibaud Vézirian et les détracteurs du patron marseillais.

Vente OM : Frank McCourt se paie la tête de Thibaud Vézirian

Depuis plus d’un an, le journaliste Thibaud Vézirian soutient mordicus que Frank McCourt trompe le peuple marseillais et qu’il a déjà vendu l’OM à un fonds d’investissement saoudien. À travers plusieurs interventions sur les réseaux sociaux et dans divers médias, l’ancien chroniqueur de L’Équipe d’Estelle sur La Chaîne L’Équipe assure que la vente du club phocéen était d’ores et déjà bouclée et que de nouveaux dirigeants étaient aux commandes dans le plus grand des secrets.

Mais en déclarant samedi soir qu’il va poursuivre avec son « OM Champions Project » par la mise en place d’une « équipe pour la Ligue des champions », Frank McCourt envoie une autre réponse claire à Vézirian sur ses intentions pour le club de la Canebière.