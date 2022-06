RC Lens Mercato : Officiel, le remplaçant de Fofana débarque au RCL

Publié par ALEXIS le 24 juin 2022 à 16:36

RC Lens Mercato : La troisième recrue estivale s’est officiellement engagée au RCL. Elle a signé un contrat de longue durée.

RC Lens Mercato : Salis Abdul Samed signe au RCL jusqu’en 2027

Le RC Lens a bouclé le transfert de Salis Abdul Samed de Clermont Foot. Dans un communiqué officiel, le RCL a informé de la signature du milieu défensif. Il a signé un long bail de 5 ans, qui le lie au Racing Club de Lens jusqu’au 30 juin 2027. « Le mercato lensois se poursuit avec la troisième recrue estivale, Salis Abdul Samed. Le Ghanéen, façonné dans les rangs de la prestigieuse académie Jean-Marc Guillou, a crevé l’écran en Ligue 1 lors du dernier exercice, à Clermont-Ferrand. À 22 ans désormais, il voit son destin lensois enfin s’accomplir. Après trois années enrichissantes à proximité des volcans d’Auvergne, place à l’adaptation à un autre cratère, celui artésien de Bollaert-Delelis », a commenté le RC Lens. Avant Abdul Samed, les Artésiens ont rectuté Adam Buksa et Jimmy Cabot.

RC Lens Mercato : Pouille justifie la signature du remplaçant de Seko Fofana

Salis Abdul Samed devrait être le remplaçant de Seko Fofana très convoité et en instance de transfert, pendant ce mercato estivale. « La venue de Salis est une grande satisfaction. Ce recrutement s’inscrit dans la continuité de signatures de joueurs à haut potentiel que le Racing cible. Salis est un milieu de terrain complet, dont les aptitudes physiques et les qualités techniques sont très développées pour son âge. […] Je vois en l’essai qu’il avait passé chez nous en 2019 un clin d’œil du destin. Au-delà de ses qualités de footballeur, Salis s’appuie sur une joie de vivre communicative qui colle parfaitement à l’esprit de notre vestiaire professionnel », a expliqué Arnaud Pouille, directeur général des Sang et Or.

Ghisolfi « heureux de concrétiser l’arrivée de Salis »

Quant à Florent Ghisolfi, il s’est dit « heureux de concrétiser l’arrivée de Salis, un joueur que le club Artois suit très attentivement depuis de nombreux mois. Il était notre priorité au poste. C’est un joueur qui a un important volume de jeu et de course, et beaucoup d’intensité. Salis est un milieu complet, influent dans les aspects défensifs comme dans ceux offensifs, mais dont le potentiel de développement reste important. Ses qualités, son engagement et sa générosité inscrivent totalement Salis dans notre projet », a apprécié le directeur sportif du RC Lens.