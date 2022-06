ASSE Mercato : Un autre gros départ se profile en attaque

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 08:45

ASSE Mercato : À un an de l’expiration de son contrat, Denis Bouanga devrait quitter Saint-Étienne. Le Gabonais ne manque pas de courtisans.

ASSE Mercato : Denis Bouanga proche de la sortie

L’AS Saint-Étienne devra renforcer son attaque pour signer son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Le secteur offensif de l’ ASSE est l’un des plus affectés en ce mercato estival. Outre les renforts comme Crivelli et Thioub qui vont retourner dans leurs clubs, des attaquants stéphanois sont en fin de contrat. C’est notamment le cas d’Arnaud Nordin et Romain Hamouma dont les départs ont déjà été actés. Wahbi Khazri, également en fin de contrat, va suivre.

Stéphanois le plus décisif de la saison, Denis Bouanga ne devrait pas non plus rester à quai. L’attaquant gabonais ne dispose plus que d’une seule année de contrat. Les Verts relégués en Ligue 2, l’ailier de 27 ans entend rebondir dans un club plus huppé. But Football assure que contrairement aux dernières années, les Verts se contenteraient d’un montant inférieur à 10 millions d’euros pour le transfert de Bouanga.

Des touches pour Bouanga cet été

Au vu de sa belle deuxième moitié de saison, l’international gabonais dispose de quelques courtisans dans l’élite. Le LOSC, le Montpellier Hérault SC, le FC Nantes et même le Stade Rennais s’intéresseraient au profil de Denis Bouanga. L’attaquant de Saint-Étienne serait aussi courtisé à l’étranger. Les Allemands de l’Eintracht Francfort, qualifié pour la Ligue des champions, et du Borussia Mönchengladbach seraient intéressés. Idem pour les Espagnols du Celta Vigo. Reste maintenant à savoir où l’ancien Nîmois va rebondir cet été.

Bouanga sur le départ, Laurent Batlles attend du renfort en attaque. Le nouvel entraîneur de l’ ASSE n’a pas encore accueilli de nouvel attaquant. Les Verts ont déjà signé trois recrues cet été. Les défenseurs centraux Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ainsi que le milieu Dylan Chambost ont été recrutés en tant que joueurs libres.