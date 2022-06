OM Mercato : Eyrault, un retour, les confidences de Thauvin

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 10:10

OM Mercato : Ancien sociétaire de Marseille, Florian Thauvin a réglé ses comptes avec Jacques-Henri Eyraud et évoqué un retour.

OM Mercato : L’énorme tacle de Florian Thauvin à Eyraud

Comme André-Pierre Gignac en 2015, Florian Thauvin a quitté l’Olympique de Marseille pour les Tigres de Monterrey l’été dernier. Un mirifique contrat attendait l’ailier tricolore au Mexique. Au micro de RMC Sport, l’attaquant tricolore est revenu sur les circonstances de son départ gratuit de Marseille. Selon lui, cette situation aurait pu être évitée si l’ancien président Jacques-Henri Eyraud avait saisi certaines opportunités. L’ailier de 29 ans estime notamment qu’il aurait pu prolonger son contrat lorsqu’il avait contracté une grave blessure.

« Je pense que quand je me suis blessé, c’était le moment de s’asseoir et de repartir sur un nouveau contrat, qu’ils m’accordent leur confiance et qu’on reparte ensemble main dans la main. Là, ils m’ont laissé seul, ils m’ont laissé gamberger », a déploré l’ancien Marseillais. À défaut, le prédécesseur de Longoria aurait dû se montrer moins gourmand face aux prétendants de l’ancien lillois. « Je pense que l’erreur qui a été commise quand je sortais de mes très bonnes saisons, quand je sortais de la Coupe du monde, c’est que le président demandait 80 millions d’euros pour moi et c’était beaucoup trop », note-t-il.

Un possible retour à Marseille, la réponse

Interrogé au cours de l’émission Rothen S’enflamme, Florian Thauvin a ouvert la porte à un retour à l’Olympique de Marseille. Mais il compte encore profiter de ses années au Mexique avant d’envisager un retour au bercail. « Si un retour en Ligue 1 ou à l'OM est possible ? Honnêtement, je n’ai pas de plan de carrière […] Dans ma tête, l’idée c’est de rester le plus longtemps possible ici et de reproduire ce qu’a fait André-Pierre [Gignac]. Après bien évidemment, un retour en France, s’il y a une belle opportunité, que ça m'intéresse, que je vois les choses bien, pourquoi pas ? Mais pour le moment, ce n’est pas ce que j’ai en tête », a-t-il assuré.