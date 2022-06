Stade Rennais Mercato : Le SRFC lance l'offensive pour un taulier

Publié par Thomas le 28 juin 2022 à 16:06

Stade Rennais Mercato : Le SRFC entame des négociations pour un gardien

Secteur jugé prioritaire par les dirigeants du SRFC, le poste de gardien de but devrait connaître du mouvement ces prochaines semaines. Trop irrégulier depuis son arrivée en Bretagne, l’international sénégalais Alfred Gomis ne devrait pas poursuivre son aventure chez les Rouge et Noir, du moins en tant que portier numéro 1. « Il faut être clair et j’ai été clair avec lui, il sait ce que j’attends et ce que le club attend. L’idée, c’est de trouver une solution, d’aller chercher un gardien. À nous de trouver la meilleure solution pour lui. Je ne peux pas dire qu’il a fait une mauvaise saison. Il a fait une saison moyenne, mais c’est un top mec », annonçait hier Florian Maurice.

En attendant l’éclosion de Dogan Alemdar, recruté l’été dernier et auteur de belles prestations cette saison, le Stade Rennais se cherche un rempart d’expérience dans les buts et ciblerait trois pointures, Steve Mandanda (OM), Yann Sommer (Borussia M’Gladbach) et Fernando Muslera (Galatasaray). Et justement, les Rouge et Noir auraient lancé l’assaut concernant le gardien uruguayen, considéré comme une figure de Süper Lig.

Comme le dévoile le journal turc Haber Global, le SRFC aurait contacté les représentants de Fernando Muslera pour connaître les prétentions salariales du joueur. Le portier de 36 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 à Galatasaray, aurait toutefois des demandes financières importantes, qui refroidiraient la direction rennaise. La source précise néanmoins que le Stade Rennais n’a pas abandonné l’idée de recruter l’international uruguayen mais prioriserait d’autres dossiers.

Stade Rennais Mercato : Yann Sommer en pole pour le poste de gardien ?

Interrogé hier lors de l’émission Pleine Lucarne, le directeur sportif du SRFC a confirmé les trois pistes au poste de gardien de but. « L’idée, c’est d’aller chercher un joueur d’expérience. Steve Mandanda, Yann Sommer et Fernando Muslera, que vous citez, rentrent dans les critères que je recherche. Ils ont l’expérience internationale qui nous ferait, je pense, énormément de bien. Je peux dire que pour les trois, j’ai pu avoir un échange avec leurs intermédiaires. »

Seulement, d’après les récentes tendances, la piste menant au gardien de l’Olympique de Marseille ne serait plus aussi évidente. L’international français souhaiterait rester dans le sud de la France, où l’OGC Nice le suit avec insistance. Avec le dossier Muslera qui, en parallèle, connaît quelques complications, le club breton pourrait ainsi se focaliser sur la venue de Yann Sommer. Le portier suisse, bourreau des Bleus lors du dernier Euro, sort d’une saison délicate au Borussia Mönchengladbach et se cherche un nouveau défi en Europe. Portier reconnu en Bundesliga, Sommer pourrait coûter aux alentours des 5 millions d’euros au Stade Rennais.