OM Mercato : Mandanda, l’OGC Nice reçoit une excellente nouvelle !

Publié par Timothée Jean le 30 mai 2022 à 16:30

OM Mercato : Cible de longue date de l’OGC Nice, Steve Mandanda se rapproche d’un départ de Marseille. Cette tendance se confirme un peu plus.

OM Mercato : Steve Mandanda ouvert à un départ de Marseille

Cela pourrait être la dernière saison de Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille. Le gardien de but tricolore a vécu un dernier exercice compliqué à l’ OM, où il a perdu sa place de numéro 1 dans les cages phocéennes au profit de Pau Lopez. Peu utilisé au sein du club phocéen par Jorge Sampaoli, le portier de 37 ans est devenu aujourd’hui un sujet à polémique sur la Canebière. Bon nombre de supporters et observateurs de l’ OM ont régulièrement contesté sa relégation brutale sur le banc de touche. Tandis que le principal concerné encaisse lui-même difficilement cette situation frustrante.

Si sa fidélité pour son club de cœur n'est plus à démontrer, Steve Mandanda pourrait tout de même franchir le pas cet été et aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Foot Mercato assure que le capitaine marseillais serait dorénavant enclin à un départ de Marseille. Malgré son professionnalisme et son attachement à Marseille, El Fenomeno n’aurait pas l’intention de vivre une deuxième saison difficile sous les ordres de Jorge Sampaoli. Alors en cas de départ de l’ OM cet été, qui pourrait l'accueillir ? Les prétendants ne manquent pas.

L’OGC Nice insiste toujours pour Steve Mandanda

L'hiver dernier, Steve Mandanda était fortement pressenti pour rejoindre l’OGC Nice, mais le portier tricolore avait décidé de rester à Marseille. Un choix tout sauf payant, puisque Jorge Sampaoli ne l’a utilisé qu'avec parcimonie cette saison. Cette situation pourrait alors faire les affaires du Gym. Toujours selon le média en ligne, l’OGC Nice ferait « le forcing pour l’attirer dans ses filets lors du mercato estival 2022 ». Et une autre formation de Ligue 1, le Stade Rennais, serait également sur ses traces. Steve Mandanda devrait donc avoir l'embarras du choix pour trouver un nouveau club.