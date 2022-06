LOSC Mercato : Fonseca débarque avec une signature énorme !

Publié par Thomas le 28 juin 2022 à 16:36

LOSC Mercato : En passe d'être officialisé à Lille, Paulo Fonseca devrait acter une première signature importante en défense centrale.

LOSC Mercato : Signature imminente pour Paulo Fonseca

La révolution est lancée à Lille, qui prévoit une véritable refonte de son effectif cet été. Après sa saison décevante en Ligue 1, marquée par une triste 10e place au classement, le LOSC a acté le départ de son entraîneur Jocelyn Gourvennec. L’ancien coach de l’En Avant Guingamp a été démis de ses fonctions par la direction des Dogues, qui travaillaient en parallèle sur sa succession. Et justement, un nouvel entraîneur serait sur le point de s’engager dans le Nord de la France, répondant au nom de Paulo Fonseca.

Le technicien portugais, passé notamment par les rangs de l’AS Rome de 2019 à 2021, est actuellement à Lille pour parapher son nouveau contrat d’une durée de deux ans. Fonseca a été aperçu ce mardi à l’aéroport accompagné de ses hommes forts qui prendront place dans le nouvel organigramme du LOSC, Jorge Maciel, Paulo Mourao, mais également Tiago Leal. Le coach de 49 ans, reconnu pour ses passages réussis au Portugal (Paços de Ferreira, Porto et Braga) mais aussi au Chakhtar Donetsk, devrait insuffler une philosophie de jeu très offensive aux Dogues la saison prochaines. Lors d’une interview au média The Athletic l’année dernière, Paulo Fonseca se décrivait comme un entraîneur désireux « d’avoir le ballon, de prendre l’initiative » et évoluer avec « une équipe offensive ». Mais le technicien portugais ne sera pas la seule recrue lilloise cette semaine.

LOSC Mercato : Une pépite arrive à Lille pour remplacer Botman

Courtisé de toute part cette saison, le défenseur central néerlandais, Sven Botman, a décidé vendredi dernier de rejoindre Newcastle en Premier League, malgré un accord de principe en vigueur avec l’AC Milan. Un transfert colossal estimé à 40 millions d’euros, qui devrait permettre à Lille d’enfin démarrer son mercato estival. À peine parti chez les Magpies, Sven Botman a vu son désormais ancien club lui dénicher son digne successeur, du côté du Portugal.

Comme le révèle le journaliste Pedro Sepúlveda ce mardi sur Twitter, le LOSC aurait conclu un accord total avec le club de Chaves (deuxième division) pour recruter son défenseur, Alexsandro. Le roc brésilien, considéré comme l’un des tous meilleurs à son poste dans sa division, va parapher un contrat de 5 ans dans le Nord, pour un transfert supérieur à 2 millions d’euros. Un joli coup de la part des Dogues, qui devraient se montrer actifs ces prochaines semaines en matière de signature.