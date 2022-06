OM Mercato : Coup de théâtre pour l’arrivée d’un défenseur !

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2022 à 21:36

OM Mercato : Toujours en quête de renfort défensif, l’Olympique de Marseille pourrait voir l’une de ses cibles lui filer entre les doigts.

OM Mercato : Aucun accord pour Riechedly Bazoer

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille il y a un an, Riechedly Bazoer est aujourd’hui libre de tout contrat suite à son départ de Vitesse Arnhem. Sa situation contractuelle a rapidement ravivé l’intérêt de l’ OM à son égard. Les dirigeants phocéens seraient même revenus à la charge pour sa signature avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. Il faut dire que la direction de l’ OM apprécie beaucoup le profil polyvalent du défenseur hollandais et la réciprocité existe également.

Le natif de l’Utrecht n’est pas insensible au charme du club phocéen. Ces derniers jours, La Provence révélait d’ailleurs qu'un accord aurait déjà été conclu entre Riechedly Bazoer et l’Olympique de Marseille. Les différentes parties s’activeraient en coulisse pour finaliser les derniers détails pour sa venue. Sauf que le journaliste italien Luca Bendoni n’a pas les mêmes informations. Le confrère assure que Riechedly Bazoer discute bien avec la direction de l’ OM, mais jusqu’ici aucun accord n’aurait été conclu pour le moment entre les deux parties. Le défenseur polyvalent continuerait donc de discuter avec les dirigeants marseillais, mais aussi avec d’autres courtisans. Afin de parer à toute éventualité, l’ OM travaille en parallèle sur une autre piste défensive.

OM Mercato : Marseille en pole position pour Isaak Touré

Véritable sensation du côté du Havre AC, Isaak Touré est l’autre défenseur qui suscite un intérêt pressant des Olympiens. Et alors que Manchester City serait prêt à formuler une grosse somme pour son transfert, le journaliste italien persiste et assure que le crack havrais aurait finalement une préférence pour l'Olympique de Marseille. Le club phocéen serait même le grand favori pour sa signature. Reste à savoir si les Marseillais parviendront à boucler sa signature.