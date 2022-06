OM Mercato : Longoria proche d’un deal insoupçonné à Dortmund

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2022 à 06:15

OM Mercato : Toujours à l’affut des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille est bien parti pour recruter un défenseur du Borussia Dortmund.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille compte réaliser un mercato estival très ambitieux afin de faire bonne impression sur la scène européenne la saison prochaine. Ayant obtenu le feu vert de la DNCG, la direction de l’OM a alors lancé les grandes manœuvres pour faire venir des renforts de taille le plus rapidement possible. Et si ces derniers jours les noms d’Alexis Sanchez (Inter Milan) ou encore Isaak Touré (Havre AC) circulent avec insistance dans les coulisses du Vélodrome, les dirigeants phocéens ambitionnent également de frapper un joli coup du côté du Borussia Dortmund.

Le média allemand Sport1 assure en effet que l' OM s'intéresse de très près au défenseur central Dan-Axel Zagadou. Le joueur de 23 ans est en fin de contrat avec le BVB 04. Sauf un énorme rebondissement, il ne devrait pas prolonger son bail avec le club allemand. L’international allemand d'origine ivoirienne est donc libre de signer où il le souhaite durant ce mercato estival, une aubaine que les dirigeants marseillais ne comptent pas laisser filer. Ces derniers pourraient ainsi réaliser un coup double dans ce dossier en se renforçant en défense à moindre coût.

OM Mercato : Dan-Axel Zagadou pour succéder à Saliba ?

La source ajoute que les dirigeants de l’OM se sont récemment renseignés sur Dan-Axel Zagadou dans l’optique d’un éventuel transfert. Un intérêt marseillais qui pourrait débaucher sur une offre concrète dans les jours à venir pour le défenseur central formé au Paris Saint-Germain. Dan-Axel Zagadou pourrait même être l’un des remplaçants potentiels de William Saliba, qui se rapproche inéluctablement d’un retour à Arsenal. Le ton est donc donné, les décideurs de l’Olympique de Marseille semblent avoir décidé de scruter le championnat allemand afin de renforcer leur effectif cet été.