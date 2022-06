OL Mercato : L'OGC Nice lance une offensive pour un cadre de Lyon

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 14:05

OL Mercato : Le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, est séduit par le profil d’un joueur clé de Lyon et souhaite l'attirer dans son équipe.

OL Mercato : Lucien Favre apprécie le profil d’Houssem Aouar

Revenu sur le banc de touche de l’ OGC Nice cette semaine, Lucien Favre est sur un gros coup à l’ OL. Il est sous le charme de Houssem Aouar (24 ans). Pour renforcer son équipe dans l’entrejeu, le successeur de Christophe Galtier au Gym pense au milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais, selon les informations de Nice-Matin. Le profil de l’international français (1 sélection) correspond à celui qu’il recherche pour animer son système de jeu, à en croire le journal régional. Mais Houssem Aouar, pur produit de l’Academie de Lyon, serait-il enclin à quitter son club formateur pour rejoindre l’ OGC Nice, alors qu’il est courtisé en Europe ? Pas sûr.

Houssem Aouar n’a plus qu’un an de contrat à l’Olympique Lyonnais. Il dispose donc d’un bon de sortie cet été. Arsenal a tenté de le recruter un temps, mais la piste s’est refroidie. Quant à Jean-Michel Aulas, il ne veut pas lâcher le meneur de jeu des Gones à moindre coût. Il réclamerait au moins 25 M€, soit sa valeur marchande actuelle, pour le laisser filer. Un montant sur lequel l’ OGC Nice ne pourrait pas s’aligner. De plus, le site Olympique et Lyonnais assure que Houssem Aouar serait plus tenté par une expérience à l’étranger, après 13 ans passés à Lyon, depuis sa formation.

L'AS Rome intéressée par les services du meneur de jeu de l'OL

Justement, en parlant de l'étranger, le natif de Lyon a une piste en Italie. Depuis l’ouverture du mercato estival 2022, son nom est associé à l’AS Rome. Le manager du club de Serie A, José Mourinho, serait intéressé par les services de l'ancien capitaine des Gones. Pour se donner les moyens de s’offrir le Tricolore, l'AS Rome serait prête à inclure Jordan Veretout dans la transaction. En effet, la Louve cherche à faire baisser le coût d’Houssem Aouar jugé un peu élevé.