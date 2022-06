ASSE Mercato : 20M€, Saint-Etienne prépare un très gros coup cet été

Publié par Thomas le 29 juin 2022 à 12:05

ASSE Mercato : Après Tshibuabua, l'AS Saint-Étienne aurait promis de boucler plusieurs transferts à hauteur de 20 millions d'euros.

ASSE Mercato : Saint-Etienne veut accélérer les ventes de Bouanga et Gourna

Désireux de parfaire son effectif cet été en opérant plusieurs recrutements importants, l’AS Saint-Étienne est toujours sous la vigilance de la DNCG, qui observe les comptes du club ligérien avec attention. Très impactés économiquement depuis la pandémie, les Verts sont toujours dans l’espoir d’un rachat par l’homme d’affaires américain David Blitzer. Si pour l’heure, la situation de l’ ASSE n’est pas en danger, le club pourrait craindre les mêmes déconvenues que Bordeaux, récemment rétrogradé en National, si aucune entrée d’argent n’est réalisée ces prochaines semaines.

D’après L’Équipe, l’AS Saint-Étienne aurait ainsi averti la DNCG que plusieurs transferts allaient être faits sous peu, fixant un montant total de 20 millions d’euros. Selon le journal, Loïc Perrin et son équipe comptent notamment maximiser leurs recettes avec les départs de 3 joueurs bankables, Denis Bouanga, Adil Aouchiche et Lucas Gourna-Douath.

ASSE Mercato : Plusieurs prétendants en Ligue 1 pour ces trois joueurs

Dans l’optique de renflouer ses caisses cet été, Sainté prévoit de boucler au plus vite le transfert de ses trois joueurs, dont la cote reste très élevée dans le championnat de France. Auteur d’une saison convaincante (9 buts, 6 passes décisives) en Ligue 1, le Gabonais Denis Bouanga ne manque pas de prétendants dans l’Hexagone, où le FC Nantes, le LOSC, l'OGC Nice et l’ OM le suivent avec insistance. Un temps très proche de Montpellier, l’attaquant de 27 ans ne rejoindra finalement pas le club de Laurent Nicolin, notamment après les signatures coup sur coup d’Arnaud Nordin et Wahbi Khazri au MHSC.

Pour ce qui est d’Adil Aouchiche, les pistes semblent plutôt se tourner vers l’Allemagne, bien que le joueur n’ait pas clairement annoncé sa volonté de quitter la Loire cet été. Un temps visé par Angers SCO, le milieu formé au PSG pourrait faire les frais d’une saison en demi-teinte sur le marché des transferts et voir plusieurs portes se refermer. En ce qui concerne Lucas Gourna-Douath, la donne est différente. Le jeune milieu fait partie des joueurs les plus cotés en Europe, où il est suivi de près par l’Atalanta, l’Inter Milan et le RB Leipzig, de quoi entrevoir une très belle vente pour l’ ASSE, qui pourrait en tirer plus de 10 millions d’euros.