OM Mercato : Pablo Longoria proche de piocher encore à Valence !

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2022 à 13:35

OM Mercato : Après avoir recruté Marco Otero, le président de l' Olympique de Marseille est en passe de signer un autre technicien de Valence CF.

OM Mercato : Un autre homme fort de Valence attendu à Marseille

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille compte réalise un mercato ambitieux afin de renforcer ses lignes cet été. Les dirigeants de l’ OM travaillent déjà d’arrache-pied pour faire venir de nouveaux jours. Mais ce n’est pas tout. Le club phocéen est également en pleine restructuration sur le plan administratif. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a récemment nommé un nouveau directeur sportif en la personne de Javier Ribalta.

Et comme cela était attendu depuis plusieurs semaines, le club phocéen a aussi officialisé l’arrivée de Marco Otero en provenance de Valence CF. Le technicien espagnol est à présent en charge de la direction du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Et les dirigeants marseillais comptent récidiver cet été, en recrutant un autre cadre de Valence. Selon les informations de Diario AS, l’ OM est proche de signer Miguel Alonso, actuel directeur de la préparation physique des équipes de jeunes du club Ché.

OM Mercato : Miguel Alonso connait bien Marco Otero

La source précise que les négociations entre les différentes parties avancent dans le bon sens. Au point où Miguel Alonso aurait déjà fait ses adieux à ses collègues de Valence. Si cette information se confirme, le dirigeant espagnol devrait bientôt rebondir à Marseille, où il retrouvera son compatriote Marco Otero. Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir collaboré durant plusieurs années à Valence.

C’est d’ailleurs le nouveau directeur du centre de formation de l’OM qui militerait pour sa venue dans la cité phocéenne. Et il aurait de grandes chances de boucler sa signature. L’arrivée imminente de Miguel Alonso s’inscrit dans la perspective de relancer la réserve phocéenne, reléguée en National 3. La colonie espagnole du centre de formation de Marseille devrait donc s’agrandir dans les jours à venir.