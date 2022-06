Montpellier HSC Mercato : Officiel, une pépite signe au MHSC

Publié par ALEXIS le 30 juin 2022 à 01:05

Montpellier HSC Mercato : Le contrat d’un jeune joueur du MHSC a été prolongé, ce mercredi, alors que son départ alimentait le mercato du club pailladin.

Montpellier HSC Mercato : Chotard prolonge on contrat au MHSC

Lié au Montpellier HSC jusqu’au 30 juin 2024, Joris Chotard (20 ans) ne va pas quitter son club formateur de sitôt. Il a décidé de prolonger son aventure à La Paillade, pour une saison supplémentaire. La signature de son nouveau contrat a été officialisée, ce mercredi. Le jeune milieu défensif est désormais sous contrat avec le MHSC jusqu’en juin 2025. Auteure d’une bonne saison lors de l’exercice dernier (33 titularisation en 36 matchs disputé en Ligue 1), la pépite montpelliéraine a suscité l’intérêt de plusieurs clubs.

Informée de l’intérêt de ces derniers, la direction du Montpellier HSC n’a pas perdu de temps pour étendre le contrat du joueur talentueux et très prometteur. « Une très bonne chose pour nous et pour Joris Chotard qu’il prolonge son contrat et son aventure avec le club. Je suis heureux et ravi. Il s’est épanoui la saison dernière en étant titulaire, à lui de continuer comme ça », a confié le président Laurent Nicollin sur le site internet du club héraultais.

Joris Chotard, très fier de continuer son aventure au MHSC

Le jeune joueur a également réagi à la prolongation de son contrat au Montpellier HSC. Il se réjouit de la confiance de son club formateur. « Je suis très fier de continuer mon aventure dans mon club formateur, c’est une grosse marque de confiance du club donc c’est une grande joie. Je compte encore évoluer et progresser, je suis capable de faire mieux afin de montrer au club qu’ils ont eu raison de me faire confiance. On fait un bon mercato, c’est intéressant, on aura à coeur de faire une meilleure saison que la dernière », a-t-il déclaré.