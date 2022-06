AS Monaco : Une pépite de l'ASM se rapproche d'un départ !

Publié par Thomas G. le 30 juin 2022 à 12:32

AS Monaco Mercato : Ambitieux avant d'entamer cette nouvelle saison, l'ASM pourrait perdre un nouveau talent dans les prochaines semaines.

AS Monaco Mercato : Les talents de l'ASM ont la cote en Europe

Après la vente d’Aurélien Tchouaméni pour la somme conséquente de 100 millions d’euros au Real Madrid, un nouveau Monégasque pourrait plier bagage. En effet, Benoît Badiashile fait l’objet de nombreuses convoitises depuis le mois de janvier. Cette nouvelle fenêtre des transferts pourrait être fatale pour son club formateur qui semble prêt à le voir partir.

Benoît Badiashile a donc un bon de sortie cet été et l’espoir français est très courtisé. En janvier, le défenseur de 21 ans était tout proche d’un transfert à Newcastle, depuis, les Magpies ont recruté Sven Botman. Le dossier a pris une nouvelle tournure cette semaine où trois clubs ont montré leurs intérêts : l’Atlético Madrid, Chelsea et Manchester United. La pépite monégasque est ouverte à un départ cet été et verrait d’un bon œil une arrivée en Premier League. En parallèle, les dirigeants de l’AS Monaco souhaiteraient faire monter les enchères en exploitant la concurrence entre les trois clubs.

AS Monaco Mercato : L’ASM fixe un prix pour sa pépite

Les Monégasques ont accordé un bon de sortie à leur jeune défenseur, mais pas à n’importe quel prix. Nice-Matin indique que l’ASM souhaite récupérer entre 50 et 60 millions d’euros pour céder Benoît Badiashile. Une demande qui aurait freiné les ardeurs de Newcastle et du FC Séville qui étaient pourtant bien placés dans ce dossier. Le club du Rocher pourrait donc une nouvelle fois réaliser une très grosse vente après avoir officialisé la venue de Takumi Minamino.

Une chose est sûre, si Benoît Badiashile quitte la Principauté, ce sera à prix fort. L’AS Monaco se montre une fois de plus intraitable sur la table des négociations en justifiant sa réputation de club qui sait vendre. Ces ventes pourraient permettre à l'ASM de se renforcer pour bâtir une équipe capable de concurrencer le Paris Saint-Germain.