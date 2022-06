OM Mercato : Marseille prépare une grosse surprise avec l’AS Monaco

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2022 à 13:24

OM Mercato : Selon les dernières nouvelles, l’Olympique de Marseille aurait entamé des démarches concrètes pour s’offrir un attaquant de l’AS Monaco.

L’Olympique de Marseille, qui fera son retour en Ligue des Champions la saison prochaine, nourrit de grandes ambitions pour son mercato estival. Le président marseillais, Pablo Longoria, est déjà à l’œuvre pour attirer de nouveaux renforts. Et l’une des priorités de la direction de l’ OM sera le renforcement de son secteur offensif. D’autant plus que Bamba Dieng n’est pas certain de rester. L’entourage du prodige sénégalais aurait déjà entamé des négociations avec Fribourg en vue d’un éventuel transfert. Le jeune joueur pourrait même être vendu en cas d’offre satisfaisante.

Quoi qu’il en soit, le président de l’OM, pour éviter d’être pris au dépourvu, s’active en coulisse pour attirer un nouvel ailier. Les noms de Justin Kluivert (AS Rome) et Alexis Sanchez (Inter Milan) circulent ces derniers temps dans la cité phocéenne. Mais c’est finalement du côté de l’AS Monaco que le club phocéen pourrait boucler une belle opération. Selon les informations du média Foot Sénégal, les dirigeants marseillais sont passés à l’offensive pour Sofiane Diop (22 ans).

OM Mercato : Négociations en cours pour Sofiane Diop

La source assure en effet que la direction de l’ OM aurait récemment rencontré l'entourage du jeune attaquant en vue d’un éventuel transfert. Les enseignements de cette entrevue n'ont pas été divulgués. Sofiane Diop sera-t-il la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille ? Pour l’heure, une chose est sûre, le natif de Tours sort d’une saison correcte en Ligue 1, avec 6 bus et 5 passes décisives en 30 rencontres. Il est lié au club monégasque jusqu’en juin 2026, et l’AS Monaco ne serait pas contre l’idée de le vendre. Les Marseillais ont donc de grandes chances de le recruter dès cet été, mais ils devront mettre la main à la poche. La valeur marchande de Sofiane Diop est estimée à environ 20 millions d’euros, selon Transfermarkt.