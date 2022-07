OM Mercato : Longoria tente deux énormes signatures à l’AS Rome

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2022 à 22:10

OM Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille a entamé les discussions avec l’AS Rome pour deux de ses joueurs.

OM Mercato : Deux joueurs de l’AS Rome visés par Marseille

Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Après la récente venue d’Isaak Touré en provenance du Havre AC, la direction de l’ OM s’active pour mettre la main sur de nouveaux renforts. Et pour ce faire, les hautes sphères marseillaises se dirigent une nouvelle fois vers l’Italie, plus précisément du côté de l’AS Rome. Il faut dire que les dirigeants de l’Olympique de Marseille entretiennent de bonnes relations avec leurs homologues romains.

Après avoir recruté Pau Lopez et Cengiz Ünder l’an dernier, la direction phocéenne compte récidiver cet été en recrutant deux autres joueurs de l'AS Rome. Le premier, il s’agit de Jordan Veretout (29 ans). L’information est confirmée ce vendredi par Calciomercato qui assure que les Phocéens ont bien entamé les négociations pour son transfert. Ces derniers auraient même fait de l’international français une cible de choix pour compenser le départ de Boubacar Kamara.

Le second, il est question de Justin Kluivert (23 ans), qui sort d’un prêt correct à l’OGC Nice. Sa polyvalence et sa connaissance du championnat français sont des arguments qui jouent en sa faveur du côté de l’ OM. Les dirigeants marseillais auraient ainsi entrepris des démarches auprès de l’AS Rome en vue de boucler ces deux signatures le plus rapidement possible. Et la direction romaine ne s’oppose pas forcément au départ de ses deux joueurs.

OM Mercato : Un prix revu à la baisse pour le duo Kluivert-Veretout

Mieux, l’AS Rome aurait finalement décidé de revoir ses exigences à la baisse afin de faciliter le transfert de Jordan Veretout et Justin Kluivert. Alors qu’un montant de 35 millions d’euros était initialement évoqué, le média transalpin assure que les dirigeants romains n’attendraient plus qu’une somme de 20 millions d’euros pour acter le départ de ses deux joueurs. Un montant conséquent, mais a priori abordable pour les finances de l’ OM. La balle est désormais dans le camp des Olympiens. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour cette opération.