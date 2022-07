PSG Mercato : Pochettino a fait un joli cadeau au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 05:04

PSG Mercato : Avant de céder officiellement son poste d’entraîneur à Christophe Galtier, Mauricio Pochettino a posé un geste louable envers le Paris SG.

PSG Mercato : Pochettino a laissé un gros pourboire au Paris SG

Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino a trouvé un accord avec sa direction pour rompre son engagement, à en croire plusieurs sources hexagonales. Une information confirmée ce vendredi par le journaliste Fabrizio Romano. Selon lui, il reste quelques détails à régler pour que le départ de Pochettino soit officialisé.

Jeudi soir, le quotidien L’Équipe révélait déjà que le club de la capitale et le technicien argentin argentin sont parvenus à un accord sur la base d’une indemnité de licenciement à hauteur de 10 millions d’euros. Le média sportif précise par ailleurs que « les discussions se sont étendues, car les dirigeants parisiens souhaitaient revoir à la baisse les indemnités de départ, tandis que le technicien argentin ne voyait aucune raison de faire une faveur alors qu’il a été prié de faire ses valises le 10 juin dernier. »

Si les dirigeants avaient estimé le licenciement de Pochettino et ses adjoints à 15 millions d’euros, l’ancien manager de Tottenham a finalement accepté de laisser 5 millions d’euros aux Rouge et Bleu. Le journal francilien ajoute même que cette somme pourrait encore baisser si le successeur de Thomas Tuchel s’engage avec un autre club avant douze mois. Tout est donc désormais en place pour annoncer officiellement le départ de Pochettino et introniser Christophe Galtier.

PSG Mercato : La date de présentation de Christophe Galtier connue

D’après les renseignements divulgués par RMC Sport, Christophe Galtier va signer son contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain lundi. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice rencontrera dans la foulée ses nouveaux joueurs à la reprise de l’entraînement au camp des Loges. Le lendemain mardi, le technicien marseillais sera officiellement présenté devant les médias. Priorité de Luis Campos, Christophe Galtier va donc entrer dans une autre dimension de sa carrière dans quelques jours.