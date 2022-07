OL Mercato : Nouvelle piste lyonnaise pour oublier Malacia

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2022 à 15:44

OL Mercato : Après les signatures de Tolisso et Tetê, l’Olympique Lyonnais fonce sur un joueur de l’Ajax Amsterdam pour se renforcer en défense.

OL Mercato : Nicolas Tagliafico, nouvelle priorité de Lyon

En quête du successeur d’Emerson Palmieri, retourné à Chelsea à l’issue de son prêt à Lyon, l’ OL avait ciblé Tyrell Malacia en priorité. La direction de l’Olympique Lyonnais a même fait une offre concrète à Feyenoord Rotterdam, club du défenseur néerlandais, pour recruter ce dernier. Mais les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord sur indemnité de transfert de l’arrière latéral gauche. Ayant refermé le dossier Tyrell Malacia, le board de Lyon s’est lancé aux trousses de Nicolas Tagliafico.

Le défenseur de l’Ajax Amsterdam est désormais la nouvelle priorité des dirigeants des Gones, selon les informations de L’Équipe. « Après l'échec Malacia, les dirigeants de l' OL ont fait de Nicolas Tagliafico, joueur de l'Ajax Amsterdam, leur priorité au poste de latéral gauche. Mais ils explorent aussi deux autres pistes, car l'Argentin sera difficile à convaincre », a appris le quotidien sportif, ce samedi.

L'Argentin tient à jouer la Ligue des Champions

L’international argentin (40 sélections) n’a plus qu’un an de contrat avec son club. Les Lanciers sont donc d’accord pour le transférer cet été, pour éviter de le voir signer librement avec le club de son choix dans six mois, lors du mercato d’hiver. L’Ajax demanderait entre 4 et 5 M€ pour céder Nicolas Tagliafico, soit trois fois moins que le tarif exigé à l’ OL par Feyenoord pour Tyrell Malacia. Toutefois, le défenseur de 29 ans pourrait décliner l’offre lyonnaise, car il est enclin à disputer la Ligue des champions. Or, le club de Ligue 1 ne jouera aucune coupe d’Europe cette saison.

Le quotidien sportif révèle d’ailleurs que le dossier de l’Argentin s'annonce compliqué. « Tagliafico ne sera pas facile à convaincre ! Il joue la Ligue des champions depuis quatre saisons aux Pays-Bas et il aimerait pouvoir poursuivre sa carrière dans un club qualifié pour une compétition européenne », a indiqué la source. De plus, le FC Barcelone, Naples ou encore Brighton seraient en embuscade pour le N°31 de l'Ajax.