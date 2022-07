OGC Nice Mercato : Les priorités de Favre pour l'été dévoilées

Publié par Ange A. le 03 juillet 2022 à 00:15

OGC Nice Mercato : Nouvel entraîneur du Gym, Lucien Favre a ciblé les postes à pourvoir durant cette fenêtre des transferts estivale.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre lorgne la Bundesliga

L’ OGC Nice a déjà tourné la page Christophe Galtier. Juste un an après son arrivée en provenance de Lille, le technicien marseillais est instance de départ pour le Paris Saint-Germain. Le Gym n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant en la personne de Lucien Favre. Le technicien suisse a signé son retour sur le banc des Aiglons après un premier passage contrasté entre 2016 et 2018. Il était libre depuis son départ du Borussia Dortmund en 2020. Pour renforcer les rangs de l’OGCN, le successeur de Galtier compte piocher en Bundesliga. Bild assure que le coach helvète souhaite s’offrir la doublette offensive du Borussia Mönchengladbach. Il serait sous le charme de Marcus Thuram et Alassane Pléa. Les deux attaquants français ne disposent plus que d’un an de contrat avec la formation allemande.

Une cible du SRFC dans le viseur de Favre

Outre ces deux attaquants, Lucien Favre souhaiterait s’offrir un cadre du Borussia Mönchengladbach. Le média allemand révèle un intérêt de l’ OGC Nice pour Yann Sommer. Le portier suisse ne dispose aussi plus que d’une seule année de contrat avec le pensionnaire de Bundesliga. Le nom du gardien âgé de 33 ans est déjà associé au Stade Rennais. Coach du SRFC, Bruno Genesio a déjà ouvert la porte à un départ d’Alfred Gomis, le numéro 1 au poste à Rennes lors de la saison écoulée.

Quant au Gym, il est en quête d’un nouveau gardien suite au départ de Walter Benitez. En fin de contrat à Nice, le portier argentin a rejoint gratuitement le PSV Eindhoven. Reste maintenant à savoir si cette colonie allemande viendra renforcer les rangs de l’OGCN cet été. Réponse dans les semaines à venir.