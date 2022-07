Barça Mercato : Laporta proche d’un coup d’éclat en attaque

Publié par Ange A. le 03 juillet 2022 à 10:10

Barça Mercato : Le FC Barcelone est sur le point boucler une importante signature en attaque. Une mauvaise nouvelle en vue pour Paris.

Barça Mercato : Une grosse signature se profile à Barcelone

Après une première moitié de saison ratée, le FC Barcelone a affiché un visage plus reluisant en deuxième partie d’exercice. Le retour de Xavi Hernandez sur le banc n’y est pas étranger. Le technicien catalan a d’ailleurs reçu un important coup de main de sa direction lors du mercato d’hiver. Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré ont donné un meilleur visage à l’attaque catalane. Laquelle a également bénéficié du retour en forme d’Ousmane Dembélé. Proche de son meilleur niveau, l’attaquant tricolore en fin de contrat a bluffé ses dirigeants qui pensaient à le refourguer. Au vu des prouesses de l’ancien Rennais, le board barcelonais a revu ses plans et souhaite prolonger son contrat. Aux dernières nouvelles, cette signature est en bonne voie.

Joan Laporta touche au but pour Ousmane Dembélé

Diario Sport assure qu’un accord est proche entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Une prolongation de contrat de deux ans est annoncée par le journal catalan. Des derniers détails restent à régler. Joan Laporta révélait récemment que l’ailier tricolore prolongerait « s’il accepte les conditions du club ». À en croire le journal, l’attaquant de 25 ans aurait renoncé à ses énormes prétentions salariales pour rester en Catalogne. Au vu de ses difficultés financières, le Barça ne pouvait pas répondre aux exigences initiales de l’ancien crack du SRFC.

Reste maintenant à attendre une officialisation de la signature d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat, l’attaquant français était pisté par de grosses écuries européennes. Le Paris Saint-Germain espérait notamment frapper un nouveau coup gratuit chez les Blaugranas un an après le transfert de Lionel Messi. Le PSG devra donc faire une croix sur cette piste.