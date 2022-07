OM Mercato : Un coup foireux de Mourinho en attaque se précise

Publié par Ange A. le 03 juillet 2022 à 00:10

OM Mercato : En quête d’un nouveau renfort offensif, l’Olympique de Marseille devrait faire une croix sur une pépite de l’AS Rome.

OM Mercato : Marseille recalé par José Mourinho

L’Olympique de Marseille vient d’accueillir ses deux premiers renforts de l’été. Les deux défenseurs centraux Samuel Gigot et Isaak Touré ont rejoint l’ OM cet été. Le premier cité arrive en provenance du Spartak Moscou où il était en fin de contrat. Le second a été recruté contre 5,5 millions d’euros en provenance du Havre AC. Ces signatures bouclées en défense, d’autres recrues sont attendues à d’autres postes cet été. Le secteur offensif reste notamment à pourvoir. Le nom de Justin Kluivert a d’ailleurs été associé au club phocéen. L’ailier néerlandais était prêté avec option d’achat à l’OGC Nice cette saison. Il a notamment été le bourreau des Olympiens en Coupe de France. Aux dernières nouvelles, José Mourinho est parti pour contrarier Pablo Longoria pour son attaquant de 23 ans.

Longoria fixé pour l’avenir de Kluivert

Prêté à l’OGC Nice la saison dernière, Justin Kluivert a inscrit six buts et délivré le même nombre de passes durant sa pige. Seulement, avec le départ de Christophe Galtier, le Gym ne devrait pas lever son option d’achat estimée à 15 millions d’euros. Entraîneur de la Roma, José Mourinho aurait tranché pour l’avenir de son crack. Le technicien portugais pourrait l’inclure dans son groupe pour la saison à venir. Le Special One compte entamer sa préparation estivale avec le joueur de retour de prêt selon les informations du Corriere dello Sport.

Une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui pensait avoir un coup à jouer avec l’ailier néerlandais. Lequel entre dans la dernière année de son contrat avec les Giallorossi. Reste désormais à savoir si les Italiens vont tenter de le prolonger de peur de laisser partir gratuitement dans un an au terme de son contrat.