PSG Mercato : Un cador de Serie A à fond sur un gardien ?

Publié par Ange A. le 04 juillet 2022 à 05:05

PSG Mercato : En quête d’un nouveau numéro 1 au poste de gardien, Naples pourrait frapper un coup au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Un gardien de Paris dans les plans de Naples

Le poste de gardien de but est un secteur où la concurrence est la plus âpre au Paris Saint-Germain. Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Keylor Navas n’est plus le numéro 1 à ce poste. La concurrence entre les deux hommes est telle que le PSG a dû refourguer Marcin Bulka définitivement à l’OGC Nice. Enfant du club, Alphonse Areola a encore été prêté la saison dernière aux Anglais de West Ham. Les Hammers souhaiteraient même s’attacher ses services définitivement. Prochain entraîneur de Paris, Christophe Galtier ne devrait pas avoir affaire à ce casse-tête. L’un de ces deux portiers pourrait enfin quitter le navire cet été. Selon les informations de La Republicca, le portier costaricien disposerait d’une porte de sortie en Serie A. Le journal révèle un intérêt de Naples pour Keylor Navas.

Navas, la bonne affaire pour Naples cet été ?

Le club italien, 3e de Serie A cette saison, souhaite s’attacher les services de l’ancien gardien du Real Madrid. Le club parthénopéen peine à prolonger le contrat d’Alex Meret, son portier titulaire du moment. Raison pour laquelle le club italien souhaite s’offrir une grosse pointure en bouclant le transfert d’un Keylor Navas quelque peu frustré à Paris.

Concurrencé par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est encore sous contrat à Paris jusqu’en 2024. Reste maintenant à savoir si le Sud-américain sera intéressé par l’offre napolitaine ou s’il compte se battre pour récupérer sa place de numéro 1 à Paris. L’ancien madrilène semble pencher pour la deuxième option. « Je ne suis pas stressé ni inquiet. J’ai deux ans de contrat, je pense à l’équipe nationale et à continuer à Paris, je ne vois pas d’autre option », confiait-il à YashinQuesada.com. Naples est donc prévenu dans ce dossier.