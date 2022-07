PSG Mercato : C’est déjà bouclé pour le dossier Seko Fofana

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2022 à 13:12

PSG Mercato : Annoncé comme l’une des priorités de Luis Campos, Seko Fofana serait encore loin d’un départ du RC Lens pour rejoindre le Paris SG.

PSG Mercato : Rebondissement dans le dossier Seko Fofana

À la recherche de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain était annoncé sur les traces de Seko Fofana avant même le remplacement de Leonardo par Luis Campos. Considéré comme l’un des meilleurs à ce poste en Ligue 1, le capitaine du RC Lens serait même emballé par l’idée d’un transfert dans la capitale. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, l’international ivoirien était ainsi annoncé comme l’un des gros tubes de ce mercato estival du côté des Sang et Or.

Outre le PSG, plusieurs clubs étrangers sont également sur ses traces. Nouvel homme fort des Rouge et Bleu, Luis Campos aurait même pris des renseignements au sujet du joueur de 27 ans. Toutefois, La Voix Du Nord assure ce lundi que le dossier Seko Fofana ne devrait pas aller plus loin pour le Paris SG.

PSG Mercato : Seko Fofana vers une prolongation au RC Lens ?

Auteur d'une excellente saison avec le Racing Club de Lens, Seko Fofana a été retenu dans l’équipe type de la saison en Ligue 1. Nominé aux Trophées UNFP, le milieu de terrain formé à Manchester City aurait pu intégrer un top club cet été. Cependant, selon les informations de La Voix du Nord, le protégé Franck Haise, qui a déjà perdu Cheick Doucouré parti à Crystal Palace, ne devrait pas quitter le RCL.

Fofana devrait poursuivre l’aventure avec le club artésien et même prolonger prochainement son contrat qui court jusqu’en juin 2024. Malgré l'intérêt prononcé des Champions de France et de Luis Campos, un départ de Seko Fofana ne serait plus à l'ordre du jour.