OM Mercato : Jorge Sampaoli, l’émouvante réaction de Guendouzi !

Publié par Timothée Jean le 04 juillet 2022 à 21:42

OM Mercato : Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mattéo Guendouzi s’est prononcé sur son départ inattendu.

OM Mercato : Guendouzi adresse un bel hommage à Sampaoli

C’est un véritable séisme qui a secoué l'Olympique de Marseille vendredi dernier. Après un peu plus de 16 mois de collaboration et l’immense joie d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions, le parcours de Jorge Sampaoli s’achève à l’ OM. Le technicien argentin, en désaccord total avec ses dirigeants concernant les moyens alloués pour le mercato estival, a décidé de s’en aller. Lui et son staff ont rendu leur démission sans réclamer aucune indemnité. Un divorce inattendu qui suscite encore aujourd’hui de vives réactions dans la cité phocéenne.

Véritable chouchou de Jorge Sampaoli et auteur d’une saison pleine à l’ OM, Mattéo Guendouzi n’est pas resté insensible au départ du coach argentin. Dans un message publié sur son compte Twitter, l’international français a dit tout le bien qu’il pensait de Sampaoli. « Dire au revoir à une personne comme vous, c'est à la fois émouvant et compliqué ! Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir », a-t-il posté. Un message de remerciement directement adressé à l’entraîneur argentin, qui avait milité pour son transfert à Marseille.

OM Mercato : Le remplaçant de Sampaoli débarque à Marseille

Critiqué en cours de saison, Jorge Sampaoli quitte l’Olympique de Marseille avec le sentiment du devoir accompli. Puisque le club phocéen fera son grand retour en Ligue des champions la saison prochaine. Son départ acté, la direction de l’OM n’a pas tardé pour trouver son remplaçant. Les dirigeants marseillais ont décidé de confier les rênes de l’équipe première à Igor Tudor. L’ancien entraîneur du Hellas Vérone s’est officiellement engagé à l’Olympique de Marseille pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Il aura donc pour mission principale de poursuivre les travaux de son prédécesseur.