RC Lens Mercato : Le RCL boucle l'arrivée d'un grand gardien !

Publié par Thomas G. le 04 juillet 2022 à 18:42

RC Lens Mercato : Très occupé par ses ventes, le RCL se focalise sur les arrivées et vient de boucler l'arrivée d'un gardien français.

RC Lens Mercato : Accord total avec Brice Samba

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, est connu pour tenter des paris risqués. À son arrivée dans le Nord, le technicien français avait mis en place un 3-5-2 avec Jonathan Clauss, novice en tant que piston droit. La saison dernière, Franck Haise avait de nouveau innové en installant une alternance entre Wuilker Farinez et Jean-Louis Leca. Une décision qui a fragilisé le statut du gardien corse qui pourrait quitter Lens cet été.

Le RCL a déjà commencé à lui chercher un successeur et Brice Samba était la cible prioritaire. L’ancien gardien de l’OM a refusé de prolonger son contrat avec Nottingham Forest malgré l’ascension en Premier League. Le RC Lens a sauté sur l'occasion pour arracher le gardien de 28 ans à moindre coût. Selon Foot Mercato, les discussions entre les différentes parties ont pris du temps, mais les deux clubs sont parvenus à trouver un accord. Si le montant du transfert n'a pas fuité, on laisse sous-entendre une somme avoisinant les 5 millions d'euros, pour un contrat longue durée de 5 ans.

L'ancien marseillais sort d’une saison pleine en Angleterre et le natif de Linzolo a notamment arrêté deux penaltys lors de la demi-finale de play-off d’accession. En parallèle, Nottingham Forest a bouclé la venue de Dean Henderson ce qui devrait faciliter le départ de Brice Samba.

RC Lens Mercato : Un marché difficile pour le RCL ?

Le RCL peut s’attendre à un mercato difficile. En plus de Cheick Doucouré, proche de Crystal Palace, de nombreux joueurs pourraient plier bagage. La pépite Arnaud Kalimuendo ne sera pas conservée et va retourner au Paris Saint-Germain, tandis que le gardien de 36 ans, Jean-Louis Leca, pourrait également quitter le club après des divergences avec le staff. En parallèle, l’international français Jonathan Clauss n’a toujours pas prolongé son contrat et son profil est très apprécié sur le marché des transferts. La seule éclaircie du mercato lensois concerne Seko Fofana qui aurait décidé de rester une saison supplémentaire dans le Nord.