OM Mercato : Marseille proche d’accueillir une deuxième recrue !

Publié par Timothée Jean le 04 juillet 2022 à 23:42

OM Mercato : Après la nomination d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille est proche de boucler la signature d’une deuxième recrue estivale.

OM Mercato : Longoria tient sa deuxième recrue en défense

Orphelin de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé à trouver son successeur. Les dirigeants de l’ OM ont décidé de placer leur confiance en Igor Tudor pour prendre les commandes du groupe olympien. Le technicien croate de 44 ans vient en effet de s’engager à l’ OM pour les deux prochaines saisons. Il est nouvel entraîneur du club phocéen et aura pour mission de poursuivre les travaux de son prédécesseur. Il devra surtout redonner le goût de la victoire en Ligue des champions.

Après sa nomination, la direction de l’Olympique de Marseille peut maintenant se concentrer sur la suite de son mercato estival. Le président Pablo Longoria et ses équipes s’activent d'ailleurs en coulisse pour faire venir de nouveaux renforts en plus d’Isaak Touré. Et s’il y a peu de chance de voir une grosse recrue telle qu’Alexis Sanchez rejoindre les rangs de l’ OM cet été, d’autres renforts se rapprochent tout de même du Vélodrome. C’est notamment le cas de Riechedly Bazoer (25 ans).

OM Mercato : Accord proche pour Riechedly Bazoer

Le défenseur central néerlandais fait partie des joueurs convoités par l' OM depuis un moment déjà. Il est officiellement libre de tout contrat suite à son départ de Vitesse Arnhem. Et forcément, le défenseur polyvalent, capable d’évoluer au milieu de terrain, a de belles touches un peu partout. En plus de l'Olympique de Marseille, l’Ajax Amsterdam et le Borussia Mönchengladbach seraient sur ses traces.

Mais selon les informations du média GFFN, Riechedly Bazoer a la Ligue des Champions dans le viseur et désire évoluer dans un championnat de haut niveau européen. C'est pour cette raison qu'il accorderait sa préférence à l’ OM, ce qui fait donc les affaires des Marseillais. Ces derniers auraient ainsi intensifié les négociations pour sa signature ces dernières heures. Selon la source, les deux parties sont même proches de conclure un accord pour son transfert. L' OM est ainsi bien parti pour finaliser cette opération à zéro euro.