ASSE : Stade de préparation, le premier groupe de Batlles dévoilé

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 08:15

L’ ASSE démarre, mardi, son stage de préparation avec un groupe de 28 joueurs convoqués par son nouvel entraineur, Laurent Batlles. L’on note 3 absents !

Nouvel entraineur de l’ ASSE, Laurent Batlles a constitué son premier groupe depuis sa nomination le 3 juin 2022. Il a convoqué un groupe de 28 joueurs pour le stage qui débute mardi à La Plagne, en Savoie. Pour ce premier regroupement, le nouveau coach de l’AS Saint-Étienne peut compter sur la présence effective de toutes ses recrues estivales. Les deux défenseurs centraux Jimmy Giraudon et Anthony Briançon et le polyvalent milieu de terrain Dylan Chambost sont dans le groupe retenu par Laurent Batlles.

En plus de trois recrues, l’équipe actuelle de l’ ASSE est aussi composée de joueurs de retour de prêt : Charles Abi (EA Guigamp), Jean-Philippe Krasso (AC Ajaccio) et Sergi Palencia (CD Leganés), de jeunes joueurs talentueux et prometteurs issus de la réserve : Nabil Ouennas (19 ans, gardien de but), Bryan Djile Nokoue (20 ans), Baptiste Gabard (22 ans), Louis Mouton (20 ans)ou encore Aïman Aiki (17 ans). Sans oublier les rescapés de la saison dernière : Harold Moukoudi, Mickaël Nadé, Gabriel Silva, Yvann Maçon, Yvan Neyou, Mahdi Camara et Zaydou Youssouf.

Trois absents dans le groupe de l'AS Saint-Étienne à La Plagne

Pour les cinq jours de stage de préparation (du 5 au 9 juillet), Laurent Batlles n’a pas encore toute son équipe au complet. Les internationaux : Denis Bouanga (32 sélections, 7 buts), Lucas Gourna-Douath et Adil Aouchiche manquent à l’appel. Notons que ces trois joueurs, annoncés en instance de transfert cet été, reprendront avec le groupe de l' ASSE plus tard.

Gardiens de but : E. Green, Ouennas, Raveyre

Défenseurs : Moukoudi, Nadé, S. Sow, Giraudon, G. Silva, Palencia, Briançon, Maçon, A. Bakayoko, Calodat, D. Nokoué

Milieux de terrain : M. Camara, Chambost, Neyou, Z. Youssouf, Moueffek, Gabard, Gauthier, Mouton, A. Sidibé

Attaquants : C. Abi, Krasso, A. Aiki, E. Correia, Rivera