OGC Nice Mercato : Le Gym reçoit une réponse d'un attaquant

Publié par Anthony le 06 juillet 2022 à 02:20

OGC Nice Mercato : Concurrencé dans le dossier d'un attaquant du Shakthar Donetsk, le Gym a reçu une réponse du joueur lui-même.

OGC Nice Mercato : Manor Solomon ne partira pas au Gym

Il était un des joueurs que Lucien Favre voulait dans son effectif. Tout juste arrivé au poste d'entraîneur, le Suisse s'était mis à concurrencer Fulham dans la course pour Manor Solomon. Malgré un forcing de dernière minute et son passage dans la ville méditéranéenne, l'entourage du joueur israëlien a confirmé qu'il s'envolera bien pour l'Angleterre, car le deal était déjà proche de se conclure. Un coup dur pour Lucien Favre qui était tout proche de commencer son mercato avec une pépite.

Manor Solomon a déjà joué 106 matches en inscrivant 22 buts pour 9 passes délivrées. Le futur aillier de Fulham est doué des deux pieds et peut donc se positionner à gauche comme à droite. À seulement 22 ans, le joueur aurait été un atout considérable pour l'OGC Nice dans sa course en Ligue Europa Conférence. L'homme qui cumule 31 sélections avec son pays est un habitué des compétitions européennes. Avec le Shakthar Donetsk, il a disputé 19 matches en Ligue des Champions et 9 en Ligue Europa.

OGC Nice Mercato : Le Gym ne baisse pas les bras

Malgré cet échec dans le recrutement, les Aiglons ont d'autres pistes dans ce mercato et voient les choses en grand. Lucien Favre, qui souhaite placer le club dans le top 3, voudrait recruter Mauro Icardi, poussé vers la sortie par le PSG. Néanmoins, le club le voudrait en prêt alors que la capitale souhaiterait s'en débarrasser définitivement. Autre piste évoquée, celle d'Edinson Cavani, en fin de contrat à Manchester United. Plusieurs clubs sont sur le coup mais Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, veut frapper un grand coup.

Enfin, le remplacement du gardien est évoqué. En fin de contrat, Walter Benitez devrait s'envoler cet été pour un autre club. Les Aiglons auraient donc trouvé un accord avec une référence européenne, celle de Yann Sommer, le portier suisse du Borussia Mönchengladbach.