PSG Mercato : OGC Nice, une énorme signature se précise en attaque !

Publié par Thomas G. le 05 juillet 2022 à 10:05

PSG Mercato : Barré par la forte concurrence au Paris Saint-Germain, un attaquant international pourrait se relancer dans un club ambitieux.

PSG Mercato : Un grand attaquant est sur le départ

La valse des attaquants est prête à démarrer au Paris Saint-Germain. À son arrivée au club, Luis Campos a identifié ce secteur comme l’un des chantiers prioritaires. Tandis que le dossier Gianluca Scamacca est en bonne voie, plusieurs attaquants parisiens pourraient plier bagage lors de ce mercato estival.

Le nom qui revient avec insistance est celui de Mauro Icardi. Le buteur argentin a déçu ces deux dernières saisons et la nouvelle direction du PSG l’a placé sur la liste des joueurs transférables. Selon La Gazetta dello Sport, l’OGC Nice serait intéressé par l’arrivée de Mauro Icardi. Les Aiglons souhaiteraient enrôler l’attaquant argentin pour pallier au futur départ de Kasper Dolberg. Une porte de sortie inespérée pour l’ancien capitaine de l’Inter Milan qui est également annoncé dans le viseur de Monza.

La transaction entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain pourrait être facilité par la bonne entente entre les deux clubs qui ont récemment bouclé plusieurs transferts. Le dernier en date, celui de Christophe Galtier qui sera intronisé en tant que nouvel entraîneur aujourd’hui.

PSG Mercato : Le Paris SG cherche une porte de sortie à Icardi

Depuis son retour dans l’organigramme du club, Antero Henrique se démène pour trouver un nouveau point de chute à Mauro Icardi. En plus de Monza et de l’OGC Nice, le directeur portugais a proposé l’attaquant de 29 ans à Wolverhampton. Les Wolves se sont montrés intéressés par la proposition sans aller plus loin pour l’instant.

Mauro Icardi ne rentre pas dans les plans du nouveau projet initié au Paris Saint Germain. L’arrivée probable de Gianluca Scamacca et le retour d’Arnaud Kalimuendo ne vont pas arranger la situation du buteur argentin. La meilleure solution pour Mauro Icardi serait donc de quitter le PSG pour relancer sa carrière.