FC Nantes Mercato : Le FCN enregistre deux renforts en attaque

Publié par Nicolas le 05 juillet 2022 à 19:41

FC Nantes Mercato : En pleines négociations pour renforcer l'équipe à plusieurs postes, le FCN acte l'arrivée de deux recrues.

FC Nantes Mercato : Joe-Loïc Affamah et Kader Bamba de retour au FNC

Alors que le groupe professionnel est en pleine préparation pour un stage de quelques jours près de La Baule, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a décidé d'incorporer deux nouveaux joueurs : Joe-Loïc Affamah et Kader Bamba. Le premier avait disputé son dernier match avec les Canaris en juillet 2021 face au FC Lorient, en match amical. Puis il avait disputé toute la saison 2021-2022 avec le groupe de National 2, l'entraîneur nantais estimant que l'attaquant ne méritait pas spécialement d'intégrer le groupe pro, sans pour autant l'exclure de manière définitive.

Kombouaré avait alors déclaré : « Il n’est pas exclu du groupe, et on fera en fonction du travail qu’il a à accomplir. Venir dans le groupe pro, il faut mériter », dans des propos rapportés par Ouest-France. Le jeune attaquant a finalement marqué 10 buts avec la réserve du FC Nantes et Kombouaré lui a donné la chance de s'entraîner avec les professionnels mais on comprend qu'il devra mériter sa place pour définitivement intégrer le groupe pro.

Kader Bamba se trouve dans une situation quelque peu différente. Il a déjà fait partie du groupe pro mais ses écarts de conduite l'ont amené loin du FC Nantes. Prêté au SC Amiens la saison dernière, avec qui il a joué 31 rencontres pour 2 buts marqués et 7 passes décisives. Il avait été écarté de l'entrainement du groupe professionnel du FCN en avril 2021 pour des problèmes de comportement. S'il est présent aujourd'hui, c'est parce que l'entraineur des Canaris estime que Bamba mérite sa place. La participation des deux joueurs à l'entraînement ne signifie pas qu'ils vont aller en stage avec leurs coéquipiers mais cela leur montre que la porte du groupe professionnel est toujours ouverte.

FC Nantes Mercato : Le FCN toujours en quête de renforts offensifs

En marge de l'intégration de Joe-Loïc Affamah et Kader Bamba, le FC Nantes est toujours à la recherche d'éléments offensifs, un ailier et un attaquant. Concernant l'ailier, le dossier Luis Henrique est toujours d'actualité et l'OM a laissé la porte ouverte au FCN pour une arrivée du Brésilien. Cependant, les Canaris ont vu arriver la concurrence de Flamengo, ce qui a été confirmé par le père du joueur aujourd'hui au quotidien sportif Lance! : « Nous attendons les détails (de l’offre). Il y a cette proposition, oui, et tout est en train d’être étudié. Il n’y a rien de sûr, mais ça en prend le chemin. » Luis Henrique ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre l'écurie carioca mais rien n'est définitif et le FC Nantes garde toutes ses chances dans ce dossier.

Au niveau du dossier de l'attaquant de pointe, les Canaris pistent toujours le bordelais Hwang Ui-jo. Alors qu'un intérêt du FC Porto avait été annoncé pour le buteur sud-coréen, le quotidien sportif portugais O Jogo vient de démentir l'intérêt des Dragons pour l'attaquant des Girondins. C'est une bonne nouvelle pour le FC Nantes qui est toujours dans la course pour la signature du buteur bordelais.