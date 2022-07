AS Monaco Mercato : L'ASM négocie avec un milieu de Leicester

Publié par Anthony le 06 juillet 2022 à 23:00

AS Monaco Mercato : L'ASM est à la recherche d'un milieu de terrain et aurait jeté son dévolu sur un ancien du LOSC, évoluant en Premier League.

AS Monaco Mercato : Des négociations avec Leicester

L'AS Monaco cherche à densifier son milieu de terrain avec le départ d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid et serait rentré en négociation avec Leicester pour Boubakary Soumaré, selon The Athletic. Le joueur français est sous contrat avec les Foxes jusqu'en 2026 et pourrait retrouver la Ligue 1, après avoir quitté le LOSC en 2021, dans le club de la Principauté sous la forme d'une prêt avec option d'achat.

Le club du Rocher pourrait bien relancer le jeune joueur de 23 ans. Champion de France avec Lille, Boubakary Soumaré s'est envolé à Leicester où il n'a pas su s'imposer et perd du temps de jeu. Soumaré n'a participé qu'à 30 matches toutes compétitions confondues dont 19 en championnat et très peu en tant que titulaire. Il faut dire que la concurrence est rude chez les Foxes avec Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Kiernan Dewsbury-Hall ou encore James Maddison. Avec le départ d'Aurélien Tchouaméni et le probable de Cesc Fabregas, le Français pourrait se relancer à Monaco.

AS Monaco Mercato : Tout se profile bien pour l'ASM

La bonne nouvelle pour l'AS Monaco, c'est que Leicester serait à la recherche d'un milieu de terrain, ce qui pourrait pousser le club à laisser partir Soumaré. Les Foxes essayent de recruter le Néerlandais Orkun Kokcu, 21 ans, qui évolue au Feyenoord Rotterdam et qui a séduit par ses prestations en Ligue Europa Conférence l'an dernier.

Du côté de la Principauté, Soumaré sera la probable deuxième recrue après l'arrivée de Takumi Minamino en provenance de Liverpool. En plus de ça, Philippe Clement voudrait renforcer le secteur offensif et aurait plusieurs noms en tête comme Youssef En-Nesyri, l'un des meilleurs buteurs de Premier League, mais aussi Breel Embolo ou encore Andrea Belotti qui n'a pas prolongé son contrat avec le Torino.