AS Monaco Mercato : L'ASM passe à l'action pour un grand attaquant !

Publié par Thomas G. le 06 juillet 2022 à 01:25

AS Monaco Mercato : Déja sur le pont avant son tour préliminaire de Ligue des Champions, l'ASM veut enrôler un attaquant suisse.

AS Monaco Mercato : Un attaquant de Bundesliga pisté

Le mercato de l’AS Monaco bat son plein et les pistes se multiplient jour après jour. La priorité des dirigeants de l’ASM est de renforcer la ligne d’attaque. Le club de la principauté est actuellement en négociations avec Andrea Belotti et Youssef En-Nesyri. La quête d’un nouvel attaquant est urgente pour l’ASM qui va disputer son tour préliminaire de Ligue des Champions dans quelques semaines.

Un nouveau nom du côté de la Bundesliga a émergé aujourd'hui. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, l’AS Monaco a fait une première offre concrète pour Breel Embolo. L’attaquant suisse du Borussia Mönchengladbach ne souhaite pas prolonger et son club l'a placé sur la liste des transferts. Le club allemand réclame entre 15 et 20 millions d’euros pour céder le jouer tandis que l’offre monégasque se rapproche de 10 millions d’euros. L’attaquant est ouvert à un départ vers l’AS Monaco et les discussions entre les deux clubs sont en cours. L’ASM espère trouver un accord avant le début de tour préliminaire de Ligue des Champions.

L'AS Monaco scrute le continent pour son attaquant

Après Andrea Belotti en Italie et Youssef En-Nesyri en Espagne, c’est désormais Breel Embolo en Allemagne qui est pisté par les Monégasques. Ces cibles montrent le travail effectué par Paul Mitchell qui a transformé la cellule de recrutement du club de la Principauté. Le directeur anglais qui est toujours annoncé sur le départ, recherche la perle rare dans les meilleurs championnats européens. La signature d’un nouvel attaquant après l’arrivée de Takumi Minamino pourrait être le cadeau d’adieu de Paul Mitchell. Les Monégasques sont bien décidés à jouer les premiers plans cette saison en commençant par un retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.