ASSE Mercato : Un gros départ se profile à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 06:10

ASSE Mercato : Deux clubs turcs ne lâchent pas un joueur offensif de l’AS Saint-Étienne. L’un des deux géants d’Istanbul serait prêt à passer à l’offensive.

ASSE Mercato : Deux clubs turcs à la lutte pour Denis Bouanga

Visé en Ligue 1 par l’OM, le FC Nantes ou encore le Montpellier HSC, Denis Bouanga, attaquant de l’ ASSE, plait au Fenerbahçe en Turquie. L’intérêt du club stambouliote a été révélé en juin dernier, mais toujours sans suite. Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a accordé un bon de sortie au Gabonais qui n’a plus qu’un an de contrat chez les Verts. En plus du Fener, le Besiktas s’est positionné pour recruter le N°20 de l’ ASSE. D’après les informations du média turc Fotomac, le profil de ce dernier correspond à ce que recherche l’entraineur des Aigles Noirs, Valérien Ismaël. Polyvalent, Denis Bouanga est en effet capable d’évoluer sur l’aile gauche (son poste de prédilection), mais aussi à droite ou en pointe de l’attaque.

Une offre proche de 8 M€ attendu par l'AS Saint-Étienne

Transféré du Nîmes Olympique en juillet 2019, contre une indemnité de transfert de 4,5 M€, Denis Bouanga vaut 8 M€ sur le marché des transferts après 3 saisons à l' ASSE, selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt. Les dirigeants stéphanois attendent l'offre la plus intéressante pour transférer leur joueur auteur de 9 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, en 34 matchs disputés. Ils sont patients, car le joueur de 27 a aussi des touches en Espagne. Son nom est sur les tablettes du Celta Vigo, selon les informations de L’Équipe. Un prétendant de plus pour Bouanga ! Ce qui est une bonne nouvelle pour la direction du club ligérien.

Parti en sélection à la fin du championnat, l’international gabonais (32 sélections, 7 buts) n’a pas encore repris la préparation estivale avec le groupe de Laurent Batlles. Il bénéficie de quelques jours supplémentaires de vacances, avant de reprendre les entrainements. Toutefois, il est certain qu’il ne jouera pas avec l’ ASSE en Ligue 2 cette saison.