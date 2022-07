OM Mercato : Un deal inattendu avec l’AS Monaco se confirme !

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2022 à 00:06

OM Mercato : Désireux de révolutionner son effectif cet été, l’Olympique de Marseille est passé à l’offensive pour un attaquant de l’AS Monaco.

OM Mercato : Marseille accélère pour Sofiane Diop

Pablo Longoria est au travail. Le président de l’Olympique de Marseille s’active depuis un bon moment pour renforcer l’effectif phocéen, qui entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée d’Igor Tudor sur son banc de touche. Pour atteindre cet objectif, la direction de l’ OM prévoit en effet de « changer entre 5 à 8 joueurs ». Steve Mandanda a déjà quitté le club phocéen pour s’engager en faveur du Stade Rennais. Et d’autres départs devraient suivre.

Ainsi, si plusieurs joueurs se rapprochent de la porte de sortie, la direction de l’ OM s’active aussi en coulisse pour trouver leurs remplaçants. D’ailleurs, les dirigeants marseillais veulent frapper un joli coup du côté de l’AS Monaco, en recrutant Sofiane Diop. Évoqué depuis plusieurs semaines, cet intérêt de l’ OM pour le jeune attaquant de 22 ans est confirmé par Foot Mercato. Le média en ligne va plus loin dans ce dossier et assure que le club phocéen serait disposé à formuler une offre de prêt pour le crack monégasque. Sauf que les négociations entre les deux écuries s’annoncent très compliquées. Et le transfert de Sofiane Diop à l’OM est loin d’être acquis.

OM Mercato : L’AS Monaco intransigeante pour Sofiane Diop

Et pour cause, la direction de l’AS Monaco reste inflexible pour son jeune attaquant. Toujours d’après la source, les Monégasques « ne veulent pas entendre parler d’un prêt » pour Sofiane Diop. Ainsi, si le jeune attaquant devait quitter le Rocher, ce serait sous la forme d’un transfert définitif. Un nouveau dossier compliqué à gérer vient donc de s'ajouter au bureau de Pablo Longoria.

Le président marseillais devra se montrer très généreux s’il souhaite réellement boucler la signature de Sofiane Diop. L’ailier gauche polyvalent est lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2026 et sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d'euros, selon Transfermarkt.