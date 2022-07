FC Lorient Mercato : Les Merlus font une offre folle pour un milieu !

Publié par Nicolas le 07 juillet 2022 à 11:58

FC Lorient Mercato : En quête de renforts dans l'entrejeu, le FCL a formulé une superbe offre à un talentueux milieu de terrain international.

FC Lorient Mercato : Le FCL sort le grand jeu pour Enzo Le Fée

Auteur d'une fin de saison tonitruante avec le FC Lorient, Enzo Le Fée suscite la convoitise durant le mercato. Toutefois, les Merlus tiennent absolument à garder leur joyau, sous contrat jusqu'en 2024. Dans cette optique, les dirigeants lorientais ont transmis une offre de prolongation de contrat à Le Fée. Le milieu international espoir réfléchit à la proposition des Bretons. Il se sait convoité par de gros clubs de Ligue 1 comme l'OGC Nice, le Stade Rennais et l'AS Monaco, qui joueront la Coupe d'Europe cette saison.

L'occasion pour lui serait de franchir un nouveau cap. Toutefois, s'il accepte la proposition de prolongation du FCL, il deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire du club breton. Il aurait aussi l'assurance d'être un titulaire indiscutable dans son club formateur, ce qui ne serait pas forcément le cas dans les grosses écuries de Ligue 1. À moins que l'occasion ne soit trop belle de relever ce défi et de s'imposer dans un club de niveau européen pour passer un cap.

Enzo Le Fée sort de deux saisons intéressantes en Ligue 1. Lors de sa première année dans l'élite, il n'avait pas marqué mais avait été l'auteur de 6 passes décisives en 36 matches, alors qu'il a inscrit 2 buts et délivté 3 passes décisives la saison qui vient de s'écouler. Il a donc effectué des débuts intéressants au plus haut niveau et sa marge de progression reste très importante.

FC Lorient Mercato : Le FCL risque de perdre trois pépites

Après avoir obtenu son maintien en Ligue 1, le FC Lorient s'apprête à vivre un mercato agité, notamment pour ses trois meilleurs joueurs : Terem Moffi, Armand Laurienté et Enzo Le Fée. Si les deux premiers cités ont un bon de sortie pour cet été, les dirigeants lorientais ne désespèrent pas de conserver le troisième. Cependant, ils savent que les performances de leur milieu attirent l'attention. Son profil de meneur de jeu reculé très technique est très apprécié en Europe, notamment en Allemagne. Enzo Le Fée correspond à un profil qui marche depuis quelques années en Bundesliga : de jeunes joueurs à fort potentiel ayant déjà l'expérience du haut niveau. Deux clubs allemands étaient déjà venus aux renseignements au mois de juin. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le petit milieu de poche du FCL est évalué à 6 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Les dirigeants lorientais aimeraient obtenir un prix convenable pour les départs de Terem Moffi et Armand Laurienté. En ce qui concerne Terem Moffi, les dirigeants lorientais et le joueur avaient refusé un départ l'été dernier. Cette fois-ci, un chèque de 10 millions d'euros devrait suffire pour quitter Lorient. D'après L'Équipe, Armand Laurienté, sous contrat jusqu'en 2024 avec les Merlus, intéresse le Torino. Ainsi, le club italien a transmis aux dirigeants lorientais une proposition de 5 millions d'euros plus bonus, mais Lorient attend 8 millions d'euros pour laisser partir son attaquant polyvalent, auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 35 matches de Ligue 1.