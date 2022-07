Stade Rennais Mercato : Le départ d'un cadre du SRFC se précise

Publié par Thomas le 07 juillet 2022 à 14:45

Stade Rennais Mercato : Après Jonas Martin, parti rallier le LOSC, un cadre de l'effectif de Bruno Genesio va quitter le SRFC et sa destination se précise.

Stade Rennais Mercato : Alfred Gomis va quitter le SRFC

Discret depuis le début du mercato estival, le SRFC a acté mercredi la venue de Steve Mandanda. La légende de l’ OM, barré par la concurrence de Pau Lopez, s’est engagée librement pour deux saisons en Bretagne. Une arrivée qui soulage Florian Maurice, qui travaillait d’arrache-pied sur la signature d’un gardien cet été. Mais cette venue ne devrait pas ravir tout le monde chez les Rouge et Noir, notamment le portier sénégalais Alfred Gomis, qui voit l’arrivée de Mandanda comme une invitation à prendre la porte de sortie.

Plutôt décevant cette saison malgré le beau parcours du Stade Rennais en Ligue 1, l’ancien joueur du Torino ne s’éternisera pas en Bretagne et se cherche un point de chute. « On analyse la saison, je ne vais pas tout dévoiler ce qu'on s'est dit, mais à ce poste, pour savoir si un gardien a réussi une très bonne, bonne ou moyenne saison, c'est essayer d'évaluer le nombre de points qu'il peut gagner, entre guillemets, et on a trouvé qu'il y a des matches où on aurait pu mieux faire s'il avait été plus décisif », annonçait la semaine dernière Bruno Genesio en conférence de presse, sous-entendant une fois encore le départ du portier sénégalais. Si aucune offre concrète n’est arrivée sur la table du SRFC pour Alfred Gomis, sa destination se précise.

Stade Rennais Mercato : Après l’Italie, Gomis vers la Premier League ?

D’après les informations du journaliste Benjamin Quarez, Alfred Gomis se serait fait approcher cette semaine par un club anglais. Si aucune offre n’a pour l’instant été formulée, tout pourrait se décanter ces prochains jours. Après une carrière majoritairement passée en Italie (Torino, Crotone, Avellino, Cesena, Bologne, Salernitana, Spal) le natif de Ziguinchor au Sénégal pourrait se laisser tenter par une nouvelle expérience en Angleterre. Du côté du SRFC, son départ permettrait au jeune Dogan Alemdar d’engranger plus de temps de jeu, au côté de Steve Mandanda.