OGC Nice Mercato : 20M€, un cadre du Gym affole les grands clubs

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2022 à 23:15

OGC Nice Mercato : Un joueur performant avec le Gym suscite l’intérêt de grands clubs. Son transfert pourrait rapporter gros au club azuréen.

OGC Nice Mercato : De grands clubs s’activent pour Todibo

Après une saison et demie à l’ OGC Nice, Jean-Clair Todibo intéresse plusieurs clubs à l’étranger. Grâce à ses prestations remarquables la saison dernière, il a attiré l’attention du FC Séville et du SSC Naples sur lui, selon Foot Mercato. Le club de Liga et son homologue de Serie A ont approché la direction du Gym pour évoquer la situation du jeune défenseur central, d’après les informations de la source.

À la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, Manchester United et Newcastle ont également inscrit le nom de Jean-Clair Todibo sur leur calepin. Les managers des deux clubs de Premier League apprécient le profil de l’Espoir français. Mais les Magpies ont finalement recruté Sven Botman du LOSC. Quant aux Red Devils, ils pourraient passer à l’offensive après avoir enrôlé leur première recrue estivale, Tyrell Malacia (arrière gauche), en provenance de Feyenoord Rotterdam.

OGC Nice Mercato : Le Gym attend 20 millions pour ouvrir les négociations

Recruté par l’ OGC Nice au FC Barcelone à l’été 2021 pour 8,5 M€, Jean-Clair Todibo est sous contrat jusqu’à fin juin 2026. Il n’est pas officiellement sur le marché des transferts, car il fait partie des piliers du nouveau projet niçois initié par le récent prioritaire du club azuréen, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Comme Christophe Galtier, le nouvel entraineur du Gym, Lucien Favre, compte sur l’arrière axial pour la saison à venir. Les Aiglons sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence. Et ils ont besoin des services du joueur formé au Toulouse FC et passé au Barça, à Schalke 04 et au Benfica Lisbonne.

D’ailleurs, le média spécialisé croit savoir que l’ OGC Nice a repoussé le FC Séville et le Napoli lorsqu’ils sont venus aux nouvelles pour Jean-Clair Todibo. Depuis son départ du Téfécé en janvier 2019, le défenseur de 22 ans a vu sa cote grimper jusqu’à atteindre 20 M€ actuellement. En effet, si le Gym accepte de négocier le transfert de son N°25 pendant ce mercato d’été, ce serait à partir de ce montant.