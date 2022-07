OM Mercato : Une nouvelle destination pour Jorge Sampaoli !

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2022 à 21:45

OM Mercato : Après son départ de Marseille, Jorge Sampaoli ne devrait pas rester longtemps au chômage. L’Argentin est sollicité un peu partout.

OM Mercato : Jorge Sampaoli proche de reprendre une sélection

Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, Jorge Sampaoli a annoncé vendredi dernier à ses dirigeants, son staff et une partie de ses joueurs qu’il ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Malgré le souhait de certains joueurs et le fait que son président Pablo Longoria ait tenté jusqu’au bout de le convaincre de rester, la décision du coach argentin était irrévocable. Il a rendu sa démission en raison de désaccords profonds concernant les moyens alloués pour son mercato estival.

Suite à son départ fracassant de Marseille, Jorge Sampaoli est à présent libre de tout de contrat. Mais l’entraîneur argentin ne devrait pas rester longtemps en inactivité. Selon la presse sud-américaine, l’homme de 62 ans a été approché récemment par de nombreux clubs turcs et brésiliens, dont les identités n’ont pas encore fuité. Et ce n’est pas tout. Puisque selon les informations du média En Chara, la sélection nationale du Pérou et celle de l’Égypte s’activent également en coulisse pour arracher la signature de JorgeSampaoli. Et dans cette bataille à distance, une sélection semble en pole position pour boucler sa venue.

OM Mercato : Jorge Sampaoli se rapproche l’Égypte ?

Toujours selon la même source, la sélection égyptienne serait bien partie pour boucler la signature de Jorge Sampaoli. Les Pharaons, qui ne sont pas qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, souhaitent impérativement entamer un nouveau cycle. La fédération égyptienne de football aurait ainsi fait de l’ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine une cible prioritaire pour prendre les rênes des Pharaons. Le technicien argentin pourrait donc entraîner Mohamed Salah et ses compatriotes. Reste désormais à savoir si cet intérêt est réciproque. Pour l’heure, Jorge Sampaoli s’accorde un temps de réflexion avant de choisir la destination qui correspond à ses ambitions sportives.