OGC Nice Mercato : Officiel, le Gym s’offre une pépite du LOSC

OGC Nice Mercato : Un nouveau joueur a intégré le groupe professionnel du Gym, ce jeudi. Il est en provenance du LOSC, son club formateur.

OGC Nice Mercato : Badredine Bouanani rejoint le Gym

En fin de contrat aspirant au LOSC et libre de s’engager avec le club de son choix, Badredine Bouanani (17 ans) a quitté Lille au profit de l’ OGC Nice. Il a signé un premier contrat pro avec le club azuréen, ce jeudi. « Milieu offensif de couloir, percutant, technique et capable de jouer deuxième attaquant, ce membre de l’équipe de France U18 a choisi le Gym pour parapher son premier contrat professionnel. Le club rouge et noir, pour sa part, se réjouit de l’arrivée d’un élément à fort potentiel, appelé à s’épanouir sous les ordres de Lucien Favre » a appris le club des Alpes-Maritimes.

Badredine Bouanani est donc désormais à la disposition du nouvel entraineur des Aiglons. Il a débarqué à Nice après avoir contribué au succès des Bleuets (U18) lors des Jeux méditerranéens, qu’il a disputés aux côtés d’un autre jeune niçois, Reda Belahyane (milieu de terrain de 18 ans).

Le LOSC n'a pas pu garder son jeune joueur prometteur

Rappelons que la pépite formée au LOSC avait annoncé son départ de Lille en mai dernier. Elle n’avait pas trouvé d’accord avec la direction lilloise pour poursuivre sa progression dans le Nord. « J’ai grandi, j’ai appris et surtout tout donné pour ce club qui m’a tant apporté. Je remercie mes formateurs ainsi que toutes les personnes m’ayant accompagné au quotidien durant ces 11 années. Une page se tourne, mais merci pour tout », avait annoncé la recrue de l’ OGC Nice. À noter que Badredine Bouanani est né à Lille et avait intégré le centre de formation du LOSC en 2011 à l’âge de 7 ans.