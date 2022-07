PSG Mercato : Signature imminente d'un défenseur au Paris SG !

Publié par Thomas le 08 juillet 2022 à 13:15

PSG Mercato : À la recherche d'un défenseur central de haut standing, le Paris SG devrait enregistrer une arrivée colossale " d'ici mardi ".

PSG Mercato : Un deuxième transfert bientôt finalisé à Paris

Les lignes devraient rapidement bouger au Paris Saint-Germain. Désireux de rompre avec l’image "bling-bling" des saisons précédentes, le club de la capitale s’adonne à un recrutement réfléchi, dans l’optique de renforcer plusieurs postes clés, comme la défense centrale. Avec pour objectif d’évoluer dans un système à trois axiaux, Luis Campos cible, depuis plusieurs semaines, l’international slovaque, Milan Skriniar. Le roc de l’Inter Milan a récemment donné son feu vert au Paris SG pour une arrivée cet été. Si le transfert du joueur est toujours en négociations entre les Lombards et Paris, un accord semble désormais imminent.

Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport ce vendredi, l’Inter Milan souhaiterait accélérer la vente de Skriniar et redouble d’efforts pour convaincre le PSG de lâcher les 70 millions d’euros demandés. De son côté, le défenseur de 27 ans aimerait être fixé ces prochains jours concernant son futur. Mais d’après le Corriere de la Sera, Milan Skriniar devrait être officialisé au Paris SG " d’ici mardi ". Le média italien affirme que les positions se sont rapprochées ces dernières heures et qu’un accord est sur le point d’être trouvé entre les deux écuries. Il s’agirait, comme évoqué plus haut, d’un deal aux alentours des 70 millions d’euros ainsi que des bonus. De fait, l’Inter Milan aurait déjà trouvé le successeur du Slovaque en défense.

PSG Mercato : L’Inter Milan sur une ancienne piste de Paris pour l’après-Skriniar

Alors que le deal entre les Nerazzurri et le Paris SG pour Milan Skriniar semble imminent, les Interistes auraient déjà bouclé son remplaçant, le Brésilien Gleison Bremer. Pisté par Leonardo avant son éviction du club, le défenseur central du Torino aurait donné son accord pour rejoindre l’Inter Milan cet été. Le Corriere della Sera dévoile que le joueur débarquerait en Lombardie immédiatement après le départ de Skriniar au PSG, pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros.