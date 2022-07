ESTAC Mercato : C'est fait, Troyes acte la signature d'un international

Publié par Nicolas le 08 juillet 2022 à 16:39

ESTAC Mercato : Après un début de mercato mouvementé, Troyes vient d'assurer la signature d'un renfort de poids dans son effectif.

ESTAC Mercato : Adil Rami prolonge à Troyes

Comme attendu ces dernières semaines, le défenseur central de Troyes, Adil Rami, va continuer l'aventure avec son club. L'ESTAC vient d'officialiser la prolongation de l'ancien joueur de l'OM d'une manière fort originale. En effet, c'est grâce à des panneaux publicitaires situés dans le centre-ville de Troyes avec une image de Rami accompagné du message : « Je prolonge cette saison, et vous ? », que le club de l'Aube a annoncé la nouvelle. Cette façon de communiquer servira de lancement à la campagne de réabonnement de l'ESTAC.

Champion du monde 2018 avec l'Équipe de France, l'ancien joueur de Marseille a affiché son bonheur de prolonger l'aventure à Troyes. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure à l’ESTAC, après avoir contribué à obtenir un maintien historique pour le club la saison passée. Je suis fier de continuer à partager mes valeurs et mon expérience au sein du club et me sens prêt à relever les défis qui m’attendent en Bleu et Blanc. » Avec 17 matchs à son compteur et 3 buts inscrits, le défenseur central a fortement contribué au maintien de l'ESTAC en Ligue 1 la saison dernière. Toutefois, Adil Rami retrouvera ses partenaires seulement la semaine prochaine, Troyes se trouvant actuellement à Vichy en stage de pré-saison.

ESTAC Mercato : Troyes piste un latéral droit

En marge de la prolongation d'Adil Rami, l'ESTAC continue de prospecter dans ce mercato afin de renforcer son effectif. Les dirigeants troyens sont actuellement à la recherche d'un latéral droit depuis le départ du talentueux Giulian Biancone à Nottingham Forest pour 10 millions d'euros. Avant ce transfert, les Aubois avaient déjà perdu un autre latéral droit en la personne d'Issa Kaboré, prêté par Manchester City durant la saison 2021-2022, mais reparti dans son club d'origine. Il ne reste à ce poste que Oualid El Hajjam, qui n'était pas titulaire la saison dernière. L'équipe de Bruno Irles a donc un besoin urgent de recruter à ce poste.

La piste menant à Junior Samba semble tenir la corde. En effet, le latéral est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Montpellier HSC. Selon le quotidien L'Est-Éclair, l'ESTAC a fait une offre au joueur de 25 ans. Cependant, son statut de joueur libre attise forcément la convoitise d'autres clubs. L'ESTAC doit notamment affronter la concurrence du RC Strasbourg. Dans cette optique, les dirigeants aubois auraient prévu un plan B en cas d'échec sur le dossier Samba. En effet, toujours selon L'Est-Éclair, les Troyens auraint activé la piste du jeune Thierno Baldé (20 ans), prêté par le Paris SG au Havre AC la saison dernière.