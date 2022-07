OL Mercato : Une mauvaise nouvelle tombe à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2022 à 02:45

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais a officialisé une mauvaise nouvelle concernant l’une des recrues estivales du club, avant son premier match amical.

OL Mercato : Tolisso blessé et indisponible pour le premier match amical

Corentin Tolisso, l’un des six joueurs recrutés cet été par l’ OL, ne prendra pas part au premier match amical de l’équipe de Peter Bosz, samedi contre Bourg-en-Bresse (18h45). L’entraineur de l’Olympique Lyonnais a convoqué un groupe de 28 joueurs, dans lequel ne figure pas le milieu de terrain revenu à Lyon cet été, à l’issue de son contrat au Bayern Munich. Les Gones ont cependant justifié l’absence de l’international français (28 sélections, 2 buts). Dans son point santé, l’ OL apprend que « Corentin Tolisso a ressenti une fatigue musculaire au mollet gauche et suit actuellement un protocole de préparation aménagé dans le but d’être dans les meilleures conditions physiques possible ». En d’autres termes, il est donc ménagé pour le premier match test de la préparation estivale.

En revanche, Peter Bosz peut compter sur sa recrue phare, Alexandre Lacazette (avant-centre de 31 ans), revenu aussi dans son club formateur, quelques jours plus tôt, avant Corentin Tolisso (28 ans). Le jeune milieu défensif, Johann Lepenant (21 ans), transféré du SM Caen (Ligue 2) à 4,25 M€, est également dans le groupe du coach de l’Olympique Lyonnais. Tout comme le Brésilien Tetê, dont le prêt a été prolongé la semaine dernière, jusqu’eà fin juin 2023. Et aussi le gardien de but Rémy Riou. Quant au jeune Achraf Laaziri, enrôlé le mardi 5 juillet, il n’est pas convoqué. L’arrière gauche de 19 ans va d’abord faire ses preuves avec la réserve, avant de prétendre à une place dans l’équipe professionnelle.

Le groupe de l’ OL contre Bourg-en-Bresse

Gardien de but : Lopes, Bonnevie, Pollersbeck, Riou

Défenseurs : Boateng, Da Silva, Diomande, Dubois, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba, Ozkaçar

Milieux de terrain : Aouar, Caqueret, EL Arouch, Lepenant, Paqueta, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes

Attaquants : Barcola, Cherki, Dembélé, Faivre, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi