PSG Mercato : Après Galtier, une grosse surprise bouclée en attaque ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2022 à 07:15

PSG Mercato : Luis Campos veut offrir à Christophe Galtier un effectif de rêve au Paris SG. Une nouvelle grosse star pourrait ainsi débarquer cet été.

D'après le journal L’Équipe, Luis Campos veut frapper un très gros coup en attaque cet été. Le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain viserait notamment Robert Lewandowski, qui serait même « l'option numéro 1 » des Rouge et Bleu pour renforcer le collectif de Christophe Galtier. Alors qu'il a avancé en parallèle sur la oiste Gianluca Scamacca (Sassuolo) et garde un oeil sur Hugo Ekitike (Reims), le Conseiller Football du Paris SG travaillerait en coulisses sur la piste Lewandowski. À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, l’attaquant polonais veut changer d’air et l’a déclaré officiellement à plusieurs reprises.

Le champion de France est conscient qu'il n'est pas la priorité du buteur de 33 ans, mais Luis Campos continue d'y croire. Surtout que le FC Barcelone, choix numéro 1 de l’avant-centre bavarois, ne parvient toujours pas à convaincre le club culé de céder le natif de Varsovie. Après une troisième offre de 40 millions d'euros (+ 5 M€ de bonus) refusée par le Champion de Bundesliga, le président barcelonais Joan Laporta a annoncé cette semaine que son écurie a formulé une quatrième proposition, dont le montant n'a pas été dévoilé. Le dirigeant catalan attend désormais la réponse de la direction bavaroise. À en croire plusieurs sources étrangères, le Bayern Munich serait prêt à laisser partir Robert Lewandowski pour au moins 60 millions d'euros. Un montant qui ne serait pas de nature à décourager le PSG.

PSG Mercato : Campos veut associer Mbappé et Lewandowski au Paris SG

Le Paris Saint-Germain aurait bien l'intention de concurrencer le FC Barcelone pour Robert Lewandowski. L’Équipe confirme en effet que le club de la capitale est à l'affût dans le dossier Lewandowski. Comme l'indique le média sportif, l’international polonais du Bayern Munich reste la priorité de la direction parisienne, qui rêve de l'associer à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de l’équipe de Christophe Galtier. Conscient de la volonté du joueur de rejoindre Barcelone, le Paris Saint-Germain est néanmoins prêt à passer à l’offensive si les négociations entre les dirigeants bavarois et barcelonais venaient à échouer.

Affaire à suivre donc…