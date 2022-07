PSG Mercato : Accord total au Paris SG pour deux prodiges français

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2022 à 14:50

PSG Mercato : À la recherche de renforts pour avoir un effectif équilibré au Paris SG, Luis Campos pourrait puiser dans le vivier local français.

PSG Mercato : Un jeune attaquant de Ligue 1 fait l’unanimité au Paris SG

Désireux de se renforcer sur le front de l’attaque, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Hugo Ekitike. L’attaquant du Stade de Reims est très apprécié au sein de la direction du club de la capitale. Auteur d'une grande saison avec le SDR, le buteur de 20 ans aurait effectivement de nombreux fans du côté des décideurs parisiens. En effet, les dirigeants parisiens, et plus précisément Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Antero Henrique, rêveraient de recruter le crack français cet été pour qu'il devienne la doublure de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Une idée qui ne déplairait pas du tout à Hugo Ekitike. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, l'attaquant du Stade de Reims voudrait à tout prix rejoindre le champion de France ou un club du top 10 européen lors de cette fenêtre de transferts. Ainsi, il ne devrait en aucun cas rejoindre Newcastle, car il n'aurait aucunement envie de défendre les couleurs des Magpies. Comme précisé par le média français, Ekitike aurait pour priorité de signer au Paris SG parce qu'il serait persuadé de pouvoir progresser aux côtés de Kylian Mbappé. S’il ne signe pas à Paris cet été, le natif de Reims pourrait envisager de poursuivre sa carrière pour quelque temps avec son club formateur. Mais ce n’est pas tout pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Galtier et Campos d’accord sur la piste Khéphren Thuram

Fin juin, le président de l’OGC Nice avait rappelé sur le plateau de l’émission « Rothen S’enflamme », qu’aucun de ses meilleurs joueurs ne quitterait le Gym pour suivre le nouveau coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier : « des joueurs qui suivront Galtier à Paris ? Non, ce ne sera pas possible. La porte est fermée pour Khéphren Thuram ? Bien sûr, on ne vendra pas nos meilleurs joueurs cette saison. »

Malgré ces propos de Jean-Pierre Rivère, le Paris SG serait effectivement intéressé par le profil de Khephren Thuram. Selon L’Équipe, Galtier aurait convaincu Luis Campos d’investir sur le fils du Champion du Monde 1998, Lilian Thuram. Solide et technique, le milieu de terrain de 21 ans présente un autre avantage et non des moindres, celui d’avoir déjà évolué sous les ordres de Christophe Galtier. En effet, c’est sous ses ordres que Khephren Thuram s’est révélé l’an passé dans le milieu de l’OGC Nice.

Reste maintenant à savoir si le PSG parviendra à convaincre l’OGCN de laisser filer l’international espoir français.