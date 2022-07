PSG Mercato : Lewandowski, nouvelle décision fracassante du Bayern

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2022 à 22:08

PSG Mercato : Visé par le Paris SG et du Barça, Robert Lewandowski pourrait quitter changer d’air cet été. Mais le Bayern Munich ne compte pas le brader.

PSG Mercato : Le Bayern Munich fixe un nouveau prix pour Lewandowski

Déterminé à quitter le Bayern Munich et à rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski va devoir patienter puisque les deux clubs ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord pour le transfert. Et aux dernières nouvelles, le club allemand ne semble pas vraiment faciliter la tâche aux Blaugranas. En effet, selon les informations de Directo Gol, le champion de Bundesliga réclamerait désormais un chèque de 70 millions d'euros pour laisser filer l’international polonais de 33 ans, alors qu’ils demandaient initialement une somme comprise entre 50 et 60 millions d’euros.

Un montant largement supérieur à la valeur marchande de Lewandowski estimée à 45 millions d'euros par Transfermarkt. À un an de la fin de son contrat avec le club bavarois, l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund privilégierait une arrivée en Catalogne. Toutefois, si les négociations entre le Bayern et le Barça n’aboutissent pas, le Paris Saint-Germain se tiendrait déjà prêt, à tout moment, pour dégainer une offre pour le natif de Varsovie.

PSG Mercato : Campos prêt à écoeurer le Barça pour Lewandowski ?

En effet, d'après les derniers renseignements du média Sport Bild, le Paris Saint-Germain reste en attente pour Robert Lewandowski. Conscient de la priorité donnée par le joueur au club culé, les dirigeants parisiens envisageraient de passer à l’offensive seulement si les pourparlers entre le Bayern Munich et le FC Barcelone se soldaient par un échec total.

Cependant, Bild précise que le coéquipier de Kingsley Coman privilégie en option B un challenge en Premier League et particulièrement à Chelsea. De quoi compliquer les plans de Luis Campos, qui aurait la ferme intention d’attirer Lewandowski au Paris SG pour l’associer à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Affaire à suivre donc…